カンヌ国際映画祭会期中に開催決定！JAPAN NIGHT in Cannes 2025

JAPAN NIGHT運営事務局は、俳優・プロデューサーのMEGUMIがファウンダーを務める国際文化交流イベント「JAPAN NIGHT in Cannes 2025」を、昨年に続き、2025年5月16日(金)19時より、フランス・カンヌにて開催することを発表します。

JAPAN NIGHT in Cannes 2025

JAPAN NIGHT運営事務局は、俳優・プロデューサーのMEGUMIがファウンダーを務める国際文化交流イベント「JAPAN NIGHT in Cannes 2025」を、昨年に続き、2025年5月16日(金)19時より、フランス・カンヌにて開催。

このイベントは、ファウンダーである俳優・プロデューサーのMEGUMIをはじめ、表現者や創り手たちによって開催され、日本映画および日本文化の魅力を世界へ発信し、映画をはじめとする多様な産業分野における国際的な文化交流の促進を目的としています。

【日本の映画と文化を世界へ「JAPAN NIGHT in Cannes 2025」開催決定!】

昨年の5月、カンヌ国際映画祭の会期中に実施された第1回「JAPAN NIGHT in Cannes 2024」は、ホテル・マルティネス・カンヌにて開催されました。

日本を含む世界各国から映画関係者が多数来場し、日本映画の魅力と多様で奥深い日本文化を体感できるプログラムが展開されました。

カンヌ国際映画祭関係者をはじめ、多くの来場者からイベントの志と意義が高く評価され、国内外のメディアにも多数取り上げられるなど、国際的な文化交流の場として大きな反響を呼びました。

第2回となる「JAPAN NIGHT in Cannes 2025」は、昨年と同じくホテル・マルティネス・カンヌにて、2025年5月16日(金)に開催されます。

今回は、日本映画界を代表する監督・俳優陣に加え、世界各国の映画関係者、メディア、政治・文化・経済分野のリーダーなど、約1,000名の参加を予定しています。

本年は、第1回の実績を踏まえ、さらに充実した内容と構成で、パーティー、シンポジウム、交流会を含む複合的なプログラムを展開予定です。

日本映画の魅力を世界に伝えるとともに、日本文化の多様性と可能性を多角的に発信していきます。

また、参加者同士のネットワーキングを促進する機会も設け、国際的なつながりと創造のきっかけを生み出す場となることを目指しています。

【「JAPAN NIGHT in Cannes 2025」ファウンダーMEGUMIよりコメント】

今回、私がファウンダーを務める「JAPAN NIGHT」を、2025年もカンヌ国際映画祭の会期中に開催できる運びとなりました。

「JAPAN NIGHT」は、日本映画や日本文化の魅力を世界へ発信し、映画をはじめとする各分野におけるグローバルな文化交流の促進を目的としたイベントです。

2025年は、より進化した多彩なプログラムとともに、5月、カンヌの地から日本の魅力と可能性を世界へ届けていきます。

ぜひご注目ください! MEGUMI

MEGUMI

【MEGUMI プロフィール】

1981年生まれ、岡山県出身。

俳優として第62回ブルーリボン賞助演女優賞を受賞。

近年は映像の企画、プロデュースを行なっている。

プロデューサーとしての作品にドラマ「完全に詰んだイチ子はもうカリスマになるしかないの」(2022年/テレビ東京)、ドラマ「くすぶり女とすん止め女」(2023年/テレビ東京)、映画「零落」(2023年/竹中直人監督)、ショートムービー「LAYES」(2022年/内山拓也監督)などがある。

2023年より、BABEL LABELにプロデューサーとして参加。

自身がプロデュースする新作映画『FUJIKO』の製作がつい先日発表。

また、真夜中ドラマ「それでも俺は、妻としたい」が未公開シーンを含む足立紳監督によるディレクターズカット版『劇場版 それでも俺は、妻としたい』として、5月30日(金)に公開されることが決定。

【「JAPAN NIGHT in Cannes 2025」概要】

開催日:2025年5月16日(金)現地時間19時から(カンヌ国際映画祭会期中)

会場 :ホテル・マルティネス・カンヌ

(73, Boulevard de la Croisette, Cannes, Provence-Alpes-Cote d’Azur, France, 06400)

【宣伝協力】

株式会社サイバーエージェント/株式会社BABEL LABEL

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post カンヌ国際映画祭会期中に開催決定!JAPAN NIGHT in Cannes 2025 appeared first on Dtimes.