ALL WINは、大阪市淀川区十三本町(阪急十三駅西口から徒歩1分)に「炭火旨串 とりたんとん」を2025年4月28日月曜日にオープンします。

炭火旨串 とりたんとん

ALL WINは、大阪市淀川区十三本町(阪急十三駅西口から徒歩1分)に「炭火旨串 とりたんとん」を2025年4月28日月曜日にオープン。

同店の主役は、豚の各部位を丁寧に串打ちし、備長炭で焼き上げる「焼きとん」。

一本一本豪快、かつ繊細に焼き上げる串物は、どれも素材の旨味を最大限に引き出した自信作です。

やきとりや野菜、その他一品料理なども豊富にラインナップ。

選ぶ楽しさも広がります。

商品2

立ち呑みスタイル、ふらっと寄って、さくっと呑んで、じっくり楽しむ…。

おひとり様からグループまでどなたでも気軽に立ち寄れる、活気と香りが立ち昇る炭火の空間です。

旨い串と一杯を楽しむ「ちょっといい夜」をお届けします。

ロゴ

〜〜開催記念イベント〜〜

開店を記念して「次回から使える500円割引券」をプレゼントするキャンペーンを実施します。

配布期間:2025年4月28日(月)〜2025年5月11日(日)

詳細 :お会計金額1,000円毎に500円割引券を店頭にて1枚プレゼントされます。

【店舗概要】

■店舗名 : 炭火旨串 とりたんとん

■所在地 : 〒532-0024 大阪市淀川区十三本町1-4-15

■アクセス : 阪急十三駅西口より徒歩1分

■営業時間 : 15:00-24:00(23:30L.O.)

■TEL : 06-4862-4465

内観

【店舗運営会社概要】

■社名 : ALL WIN

■代表 : 代表取締役 佐々木 知巳

■所在地 : 〒665-0817 兵庫県宝塚市平井山荘22-3

■設立 : 2002年12月

■事業内容: 飲食店経営

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 炭火の香りと活気が広がる立ち呑み空間! 炭火旨串 とりたんとん appeared first on Dtimes.