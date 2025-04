4/29(火・祝)、名古屋駅前にあるミッドランドスクエアシネマ2 スクリーン8にて「KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-」のプレミアム上映イベントの開催が決定しました。

KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-

4/29(火・祝)、名古屋駅前にあるミッドランドスクエアシネマ2 スクリーン8にて「KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-」のプレミアム上映イベントの開催が決定。

マイクを握ったわずか10年間で強烈な“センセーション”を起こしながらも、2004年に突如この世を去ったラッパー、TOKONA-X(本名:古川竜一)。

今回のドキュメンタリー作品では、そんな彼の遺志を継ぎ、第一線で活動を続けるDJ RYOWがキャリア初の監督を務めた。

生前にリリースした数々の楽曲と、背景に透けたTOKONA-Xの人間性は、没後20年が経過した今もなお人々を惹きつけて止まない。

一体その魅力はどこにあったのか。

本編は、遺された家族をはじめ、当時を知る仲間や関係者、没後のリミックス作品へ客演したアーティストなど、総勢58名によるリアルな証言で紡いだ101分。

日本屈指のヒップホップレジェンドの生い立ちと、歩んだ軌跡から紐解いていく……。

1日1回限定のプレミアム上映で当日は、直筆のリリックなどの貴重な遺品を展示。

また来場者の特典として、当日限定の記念ポスター、記念チケット、ステッカーがプレゼントされます。

―上映情報―

■Remembering TOKONA-X 20th Anniversary Documentary

KING OF BULLSH*T THE SAGA OF TOKONA-X

■日程 : 4/29(火・祝) 開場 18:30 開演 19:00

■会場 : ミッドランドスクエアシネマ2 スクリーン8

抽選受付 : 4/18(金)10:00〜4/20(日)23:59 予約可能枚数 4枚

予約発券期間 : 4/23(水)10:00〜上映開始まで

■チケット料金 : 3,900円(税込)

■監督 : DJ RYOW

■CAST

古川真美子 / 古川小町 / 古川正靖 / 古川茂治

ACKEE & SALTFISH / AK-69 / ANARCHY / ANTY the KUNOICHI / Brooklyn Yas / CAZUL / DABO(NITRO MICROPHONE UNDERGROUND) / DJ AKIO / DJ DOPEMAN a.k.a. The Ghetto Navigator / DJ FIXER(M.O.S.A.D.) / DJ MOTO / “E”qual(M.O.S.A.D.) / G-Conkarah(guiding star) / G.CUE(PHOBIA OF THUG) / HIROYA / ILL-BOSSTINO(THA BLUE HERB) / Kento Mori / K.K(CALUSARI) / LOKU / MACCHO(OZROSAURUS) / MASH / Mummy-D(RHYMESTER) / OLEE LOU / ONI / Rick Steel / ROWSHI(SHITAKILI IX) / R-指定(Creepy Nuts) / RYUZO / SOCKS / SYGNAL / TOMO / T-Pablow(BAD HOP) / TWIGY / U.X.I(DIEDRO LOS DIABLOS) / \ellow Bucks / Zeebra / 青山 淳一 / アカツカツヨシ(CHOCO BROTHERS) / 荒野政寿 / 伊藤雄介 / 宇多丸(RHYMESTER) / 岡田麻起子 / 岡本正勇 / 漢 a.k.a. GAMI / 北川克彦 / 小松真実 / 茂千代(DESPERADO) / 孫GONG(ジャパニーズマゲニーズ) / 刃頭(ILLMARIACHI) / 般若 / 紅桜 / 若野桂 / 呂布カルマ

2025 CTV MID ENJIN MS Record All rights reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッドランドスクエアシネマにて1日限りの上映会決定!KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X- appeared first on Dtimes.