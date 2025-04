“飲むこと”が未来へのアクションに！EARTH MONTH サステナブル・カクテルフェア

アイデイ商事は、地球環境を考える特別な月「アースマンス(EARTH MONTH)」に合わせ、全国の賛同店舗にて『EARTH MONTH サステナブル・カクテルフェア』を開催します。

EARTH MONTH サステナブル・カクテルフェア

本フェアは2025年4月15日(火)〜4月30日(水)の期間に実施され、「アースデイ(4月22日)」を中心に、環境に優しいカクテルを通じたサステナブルなメッセージを発信します。

【一杯のカクテルから始まる、サステナブルな未来づくり】

本フェアでは、フロール・デ・カーニャ12年ラムを使用したサステナブルなカクテルが参加店舗で提供されます。

参加各店がそれぞれの創意工夫で考案したカクテルには、環境負荷の少ない素材や地産地消の食材、フードロスの削減を意識した工夫が施されており、単なる味覚体験に留まらず、サステナブルなライフスタイルを提案する機会となります。

本企画を通して、カクテルを楽しむという日常の中に、未来を考える選択肢があることを多くの方に知っていただくことを目指しています。

【世界が認める“地球に優しいラム”──フロール・デ・カーニャ──】

1890年創業、5世代に渡って受け継がれるフロール・デ・カーニャは、サンクリストバル火山の麓にある蒸留所で、100%再生可能エネルギーを用いて生産されています。

カーボンニュートラル認証をはじめ、フェアトレード認証、自然熟成へのこだわり、添加物不使用など、製造から社会貢献まであらゆる面で「持続可能性」を体現し、“地球に優しいラム”として、世界中のバーテンダーや環境意識の高い消費者から支持を得ています。

Flor de Cana 12年

【カーボンニュートラル&フェアトレードの世界唯一のラムブランド】

・CO2排出実質ゼロ:ラム業界で初めてカーボンニュートラルを取得

・100%再生可能エネルギーによる蒸留

・年間5万本の植樹。

これまでに100万本以上の植樹(1990年以降)

・従業員とその家族への無償医療・教育制度の提供

・フェアトレード認証による倫理的なサプライチェーンの維持

これらの取り組みは、単なる“エコ”に留まらず、社会的・経済的な持続可能性も包括するものです。

まさに「サステナブル」という言葉の本質を体現する存在といえるでしょう。

【アースマンスに込めた想い】

アースマンス(EARTH MONTH)とは、毎年4月22日の「アースデイ(地球の日)」を中心に、持続可能な社会への意識を高める期間として世界中で展開されています。

「地球の未来を考えることが、私たちの日常にもっと近い存在であってほしい」ーーそんな想いから、本フェアはスタートしました。

サステナブルなカクテルを通じて、楽しみながら環境について考える機会を創出します。

年間5万本の植樹

【アースマンスを、語り合いのきっかけに】

カクテルは、会話を生み、人をつなぐ存在です。

この4月、地球と自分たちの未来について語り合うきっかけとして、サステナブルなカクテルを選んでみませんか。

環境への配慮を込めた一杯とともに、心地よい時間と新たな気づきを提供します。

私たちの今日の選択が、未来の景色を変えていくのです。

サステナブルな選択を、もっと身近に。

“地球に優しい一杯”が、きっとあなたの心にも届くはずです。

【EARTH MONTHフェア 参加店舗紹介】

THE KNOT HIROSHIMA

(〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-1-1)

“上空のアトリエ”がコンセプトのライフスタイルホテル「THE KNOT HIROSHIMA」。

世界各国から訪れる人々とローカルとが出会い、多様な文化に触れ、新たな広島の魅力を発見できる場所として、クリエイティブな体験を発信しています。

■THE EARTH(ジ・アース) 1,800円

地球に広がる大地を表現した、琥珀色が印象的なカクテル。

フロール・デ・カーニャ12年の奥深い味わいをベースに、スパイスアップルシロップのフルーティーな甘みとシナモンの香りを加えることで、一口ごとに芳醇かつ繊細な風味を楽しめる一杯となっています

■THE VOLCANO(ザ・ヴォルケーノ) 1,800円

力強い火山をテーマに、繊細な氷やザクロのガーニッシュで流れる溶岩を表現したカクテル。

フロール・デ・カーニャ12年のエレガントな甘さと、ザクロとライムの甘酸っぱさが絶妙に調和し、なめらかで上品な口当たりを楽しめます。

■THE ISLAND(ジ・アイランド) 1,800円

自然の生態系の豊かさと生命力をイメージしたカクテル。

フロール・デ・カーニャ12年とフロール・デ・カーニャ4年の深みのある味わいに、爽やかなパイナップルジュースを組み合わせ、トロピカルな風味に仕上げました。

The Knot Hiroshima

酉の刻 Bar Time to Drink

(〒604-8005 京都府京都市中京区恵比須町424 ABSビル1F)

メインの通りから少し外れた、大人の隠れ家のような立地。

重厚な鉄の扉を開けると、そこには時の流れが育んだ温もりがあなたを包み込みます。

年月を重ねた鉄の錆び、木の温もり、そして光を湛えたステンドグラスの窓。

まるで自然の一部に溶け込むような、静かで心地よい空間が広がります。

■Tiramisu(ティラミス) 2,200円

エスプレッソの苦味とマスカルポーネチーズの濃厚な甘みが織りなす、世界中で愛される人気のデザートをイメージしたカクテル。

抽出後に捨てられてしまうエスプレッソの粉を使用。

ティラミスの由来はイタリア語で「私を元気づける」という意味で、そのリッチな味わいと香りが、疲れた心を癒してくれることからそう呼ばれています。

京都にお越しになり、長旅で疲れたお客様が来店された時よりお帰りになる時の方が少しでも元気になっていますようにと願いを込めてお作りします。

酉の刻 Bar Time to Drink

BAR Rumbullion

(〒194-0013 東京都町田市原町田6-20-10中野屋ビルB1F)

250本を超えるラム酒と、つまみから食事まで楽しめる充実のフードメニューを提供。

ラム酒を使ったカクテルコンテストで受賞歴のあるオーナー・菅原 翔さんをはじめとするバーテンダーたちが、その技術を生かして特製クリームソーダを提供する「純情喫茶スガハラ」としても、期間限定で営業しています。

■Singin’ in the Rain(シンギン・イン・ザ・レイン) 1,400円

BAR Rumbullion

Bar DD

(〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院3丁目6−11)

2024年4月8日、グランドオープン。

バリ島の山小屋をイメージした温もりある空間で、RumやGin、Whiskey、そしてTikiカクテルが楽しめるお店です。

一人でも居心地よく過ごせる、温かな空間。

■FLOR LEGACY(フロールレガシィ) 1,100円

■FLOR DE CANA DE MAI TAI(フロール・デ・カーニャDeマイタイ) 1,200円

Bar DD

