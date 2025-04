中国のeコマース大手であるTemuとSHEINが、アメリカの関税ルールが変更されることにともない、アメリカでの価格を引き上げることを決定しました。アメリカは800ドル(約11万4000円)以下の輸入品を免税する「デ・ミニミス・ルール」を敷いていたのですが、ドナルド・トランプ大統領の指示で中国と香港は対象外となりました。Temu and Shein slash US ad spending as trade war hits

https://www.ft.com/content/9f98dbfc-4643-4a45-a8d3-9f7863601957US Trump Tariffs: Key Implications for China's Ultra-Fast Fashionhttps://www.china-briefing.com/news/us-trump-tariffs-key-implications-for-chinas-ultra-fast-fashion/Temu slashes U.S. ad spending, plummets in App Store rankings after Trump China tariffshttps://www.nbcnews.com/business/business-news/temu-slashes-us-ad-spending-plummets-app-store-rankings-trump-china-ta-rcna201616TemuとSHEINは商品を比較的安い値段で販売することで知られるプラットフォームで、この安さを生かし、各国で免税を受けて商品を輸入しています。ところが、中国のeコマースがデ・ミニミス・ルールを活用して大量の商品を輸入するために国内の市場が圧迫されているほか、大量の違法薬物が税関をすり抜けている事実があるとして、アメリカではこれを「免税ルールの乱用」と見なす動きがあり、ジョー・バイデン政権の頃から規則の改正が検討されていました。SHEINやTemuが濫用する関税免除規則を改善するための改正法案を可決するようホワイトハウスが議会に求める - GIGAZINEその後大統領に就任したドナルド・トランプ氏は、鎮痛薬のオピオイドが中国発の荷物に隠れて大量に違法輸入されている事実があるとして、2025年4月2日、中国と香港から輸入される荷物に対する免税待遇を終了する大統領令に署名し、現地時間の2025年5月2日から発効すると明らかにしました。この大統領令により、800ドル以下の商品を免税するという措置は完全に廃止され、アメリカ合衆国郵便公社を通じて手配される商品は代わりに1品目当たり25ドル(約3600円)、あるいは50ドル(約7100円)の関税が課されることになっていたのですが、事態のさらなるエスカレーションを受けて複数の大統領令が署名された結果、2025年6月からは一律200ドル(約2万8500円)の関税が課せられることになりました。なお、UPSなどの他の運送業者を通じて中国から発送される商品は、商品価値の最大145%の関税が課せられます。この割合は日々変化しつつあり、記事作成時点では245%の関税が課せられる見込みです。これらの措置は免税の仕組みを利用して低価格で商品を流通させているTemuやSHEINに大打撃を与えるものです。関税の規則変更に伴い、両社はそれぞれアメリカでの商品価格を引き上げることを告知しました。SHEINは「最近の世界的な貿易ルールと関税の変更により、私たちの営業経費は増加しています。品質に妥協することなく、皆様に愛される商品を提供し続けるため、2025年4月25日より価格調整を行います」との声明を発表。Temuは「私たちは在庫を蓄えており、この期間中にご注文がスムーズに届くよう準備を整えています」と伝え、同じく2025年4月25日から価格を引き上げると予告しました。これに加え、両社はマーケティング費用を減らしていることもわかっています。市場調査会社のセンサー・タワーによると、Temuは4月13日までの2週間で、Meta、X、YouTubeなどへの広告支出を前月比で平均31%削減しており、SHEINも4月の最初の2週間で前月比19%削減しているとのことです。アプリの人気も落ち、アメリカの無料アプリランキングで常にトップ10を保っていたTemuは58位に、3月時点で15位だったSHEINは42位に下落。またTemuの運営会社である中国PDDホールディングスの株価は4月に22%急落しました。Sheinは非公開企業です。TemuがGoogle ショッピング広告を完全に停止した途端にApp Storeのアプリランキングで3位から58位に急落 - GIGAZINEただし、関税前の駆け込み需要のためか売上高は回復し、Bloombergの調べではSHEINは3月で前年比29%増、4月の最初の11日間で38%増と加速傾向に。Temuも同時期にそれぞれ46%と60%の成長を記録したとのことです。Temuは2024年にアメリカへの支出を大幅に増やし、Xではトップ広告主に上り詰めるほどでした。SHEINもTemuと同規模の額を投じて広告宣伝に取り組んでいますが、両社がアメリカのeコマース市場で占めるシェアは依然として1%にも満たないとのことです。