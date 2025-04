ベビー＆キッズ用品も充実！HOWMORE LIVING(ハウモア リビング) 丸ビル店

『HOWMORE LIVING(ハウモア リビング) 丸ビル店』は、2025年4月17日に2周年を迎えました。

HOWMORE LIVING(ハウモア リビング) 丸ビル店

『HOWMORE LIVING(ハウモア リビング) 丸ビル店』は、2025年4月17日に2周年を迎えた。

HOWMORE LIVING 丸ビル店が開業2周年を迎えるのに合わせ、丸ビル店・蔵前本店の両店舗と、公式Web Storeにて、2025年4月17日(木)〜5月31日(土)の期間、記念フェアを開催します。

“私に、地球に、幸せなこと”というコンセプトを掲げ、都会に暮らす人々に、自然や動物に配慮し、人々の心と身体にやさしいアイテムを紹介するべく、オープンした丸ビル店。

2025年4月に2周年を迎えました。

お子さま連れの方にも、またお仕事帰りのお客様にも、ゆったりとした気分で過ごしていただけるよう、さまざまな工夫を凝らしています。

店内には、暮らしに寄り添う、シンプルで温もりを感じるようなデザインのアイテムばかり。

日常的に側に置きたい上質で本物、こだわりのあるものを取り揃え、心地よい空間と、魅力があり安心して購入していただける商品を提案しています。

【祝・丸ビル店2周年!『HOWMORE LIVING』オリジナルのルームフレグランスをプレゼント】

日頃の感謝を込めた「2nd ANNIVERSARY EVENT」では、快適で優しい香りを楽しめるよう、スペシャルなコンテンツを用意。

今回は丸ビル店の2周年を記念して、『HOWMORE LIVING』オリジナルのルームフレグランスを、丸ビル店・蔵前本店の両店舗と、公式Web Storeにて購入された方へプレゼント。

5,000円(税込)以上の購入でお渡しします。

数量限定での提供です。

オリジナル ルームフレグランス

・エアクリーナー ディフューザー

・エアクリーナー リキッド(スプレー用)

植物由来の優しい消臭除菌ルームフレグランスです。

合成香料、着色料は一切使わず、植物からとれる品質の良い天然由来香料だけを厳選して使用しています。

まるで摘みたてのような、植物本来のフレッシュな香りを楽しめます。

植物性消臭剤『NTP-F118』(※1)配合で、生活空間の気になるニオイの消臭に効果を発揮し、森林にいるような澄んだ空気に。

植物の力とやさしさを日々の暮らしにお届けします。

北欧の自然を感じる香り…bla(ブロー)・vit(ヴィート)・gron(グローン)の3種類。

環境に配慮したエコパッケージを採用。

お好みの器やボトルで楽しめます。

※1 『NTP-F118』

マツ、緑茶、クマザサ、アロエ、アマチャヅル、イチョウ、オオバコ、カキ、トウモロコシ、トチュウなど、「118種類」の植物から抽出した成分で作られています。

純植物性=化学物質などを使用していないので、人にも優しく環境を汚すこともありません。

原料採取は間伐材を使用し、環境に配慮しています。

(消臭試験データ取得済み)

※エアクリーナー ディフューザーオイル、リキッド(スプレー用)いずれか1点をプレゼント

※スプレーボトルは付属しません

■『HOWMORE LIVING』12の商品選定基準

1. ウェルビーイング:「自分」や「環境」、「周りの人々」を幸せにするもの

2. 社会支援:環境や社会支援に直接結びつくもの

3. 自然環境保護:地球の未来を考えた素材や形、包装のもの

4. サスティナブル:持続使用可能、修理可能なもの

5. 再利用:資源を再生・有効活用し、不用品の新価値を創るもの

6. 動物にやさしく:開発・製造過程で動物実験を行っていないもの

7. フェアトレード:途上国と公正に取引され、かつ、一般市場価格と同等価格なもの

8. 安全基準クリア:日本国内、国際的な安全基準をクリアしたもの

9. 地方応援:地方応援、伝統文化継承のサポートをするもの

10. ハンドメイド:手作り・手仕事・自家製で作られたもの

11. ナチュラル:天然成分・天然素材・自然農法・無添加・自然由来のもの

12. オーガニック:国内外の各認証機関にて認証済みの素材のもの

HOWMORE LIVINGのギフト

また、“脱プラスチック”を掲げ、できる限りリサイクルできる素材を使うよう心がけています。

オリジナルの紙袋やギフトボックスには、FSC認証(※2)の紙を採用し、印刷は植物性インクを使用しています。

環境に配慮したラッピング資材を提供し、このような取り組みを通して自然に寄り添いながら、自然環境保護に取り組む企業や団体に共感し、応援しています。

環境にやさしい社会づくりに少しでも貢献できるよう、今後も尽力していきます。

大切な方への安心安全なギフトを選ぶ際に、是非利用ください。

※2 森を守るFSC認証:森林の生物多様性を守り、地域社会や先住民族、労働者の権利を守りながら適切に生産された製品を生産し、消費者に届けることを目的とした認証制度

【ベビー&キッズ ギフトにおすすめアイテム】

『HOWMORE LIVING』では、大人向けのフレグランス、服飾雑貨など多くの魅力的なアイテムを取り揃えており、ベビー&キッズや、ママ&パパ向けのアイテムも充実させています。

子どもたちの未来を考え、地球環境や動物、人に配慮した品々は、新しい家族へ、大切なお子さんへのギフトに最適です。

■Wee Gallery/ウィー ギャラリー

赤ちゃんと幼児のためのアメリカのブランドです。

このブランドは、化学・植物学・動物学の学位を持つグラフィックデザイナーのスーリヤ氏と、教育者のデイブ氏により創設されました。

視覚的な遊びを通して赤ちゃんの脳の発達を促すというアイデアに魅了された彼らは、発達段階を考慮した、エンターテインメントと教育の両方を兼ね備えた知育玩具を創造しました。

生まれたばかりの赤ちゃんへのギフトには、Black & Whiteシリーズがオススメ。

カラーが認識できるようになるまで、赤ちゃんが認識しやすい黒と白により視覚を刺激し、自発的に見ようとするのを促すことで視覚が発達していきます。

Wee Galleryの製品は素材にもこだわり、天然素材と有機素材で慎重に設計、及び製造されています。

紙製品はFSC認証紙にSOYインクで印刷され、コットン製品にはGOTS認定のオーガニックコットンを使用し、化学柔軟剤は使用していません。

また社会貢献活動の一つとして、ONE TREE PLANTEDに参加し、森林保護を推進しています。

[Gift Set-Safari and Wild/ギフト3点セット]

Wee Gallery/Gift Set

-Wee Galleryで人気のスペシャルギフトセット-

1番人気のアートカード、ライオンティーザー、モスリンスワドルが入ったギフトセット。

おもちゃは、赤ちゃんの視覚を刺激するようにデザインされています。

赤ちゃんの五感を刺激し、喜びや驚きを引き出すハイコントラストのおもちゃです。

農薬や化学物質を使用せずに栽培されたオーガニックコットンのスワドルは赤ちゃんの肌に優しく汗をしっかり吸収して保温効果もあるので一年を通して使えます。

赤ちゃんにも安全な素材を使ったベビーギフトは、新しい家族の幸せな未来を願う出産祝いに最適です。

・BOXサイズ:H21×W25cm

・素材 :アートカード…FSC認定紙 (13×18cm)

ティーザー…100%オーガニックコットンシェル、

100%オーガニックコットンフィリング、

エコメープル木製リング

スワドル…100% オーガニックコットン

・対象年齢 :新生児以上

[Night Life Floor Puzzle/24ピースのフロアマットパズル]

Wee Gallery/Floor Puzzle

-楽しく遊べるフロアマット-

フロアパズルは、遊びを通して自然の多様性を学ぶことができます。

お子様の運動能力の発達をサポートし、感覚を刺激する愛らしい夜行性の野生動物たち(フクロウ・ナマケモノなど)のイラストが特徴です。

約61cm角の大きさで、小さなお子様の成長期の遊びや運動能力の発達、問題解決能力、集中力をサポートするのに適しています。

FSC認証ボードを使用し、安全なSOYインクで印刷されています。

海の生き物シリーズも販売しています。

・サイズ :約61×61cm

・素材 :FSC認証厚紙・SOYインク

・対象年齢:3歳以上

■LITTLE ROGLETS

LITTLE ROGLETSはイギリスを拠点とするアーティストが子どものためのアート作品やカードなどを扱うブランドです。

新しい家族や赤ちゃんに焦点を当て、親しみやすい動物を水彩画で表現したデザインは、遊び心があり個性的で、子どもの想像力と楽しさを促進します。

オリジナルの水彩画は、柔らかくジェンダーニュートラルな色彩を用いており、子供部屋の装飾や様々なアイテムが、あらゆる世代の心に寄り添うよう作られています。

環境にやさしいインクとパッケージを使用しており、リサイクル、リユースすることができます。

未来の子供たちと動物たちのために、長く使うことができ、環境保護に配慮した商品開発と製造をできる限り心がけています。

[Children’s Cotton Canvas Height Chart/身長計]

LITTLE ROGLETS/Height Chart

-ナチュラルデザインの身長チャート-

子供部屋インテリアにおすすめです。

お子様への入学祝いやお誕生日プレゼントにも喜ばれるアイテムです。

7匹の動物の絵の身長チャートは、壁に掛けるだけでもおしゃれで可愛く、優しい色とタッチなのでどんなインテリアにも馴染むデザイン。

綿100%のキャンバスに印刷されているので紙のものよりも丈夫です。

床から60cm空けて壁に吊るすだけで、子供たちの身長を記録できます。

下側の木のバーを取り付けて使用してください。

センチメートル表示とインチ表示があります。

・サイズ:H110×W30cm

・素材 :コットン100%

[Alphabet Flashcards/フラッシュカード]

LITTLE ROGLETS/Flashcards

-動物のイラストが可愛いフラッシュカード-

26匹の動物が描かれたA-Zのフラッシュカードは、子供たちがアルファベットを学ぶのに役立ちます。

表にオリジナルの水彩画の動物の絵があり、裏面には各動物に関する内容と文字に関する説明があります。

子どもの安全を考え、カードの角は丸くし、表面は手触りが柔らかくなるようにコーティングされているため、汚れにくく、長い間ご愛用していただけます。

コットン100%のバッグが付属しているので、お片付けも簡単です。

・サイズ :A6(H14.8×W10.5cm)

・素材 :FSC認証厚紙 ※保護コーティング加工

・対象年齢:1歳以上

■Bloomingville

Bloomingvilleは2000年に設立された、北欧スタイルが特徴のデンマークのブランドです。

ノスタルジックなスカンジナビア風のデザインに遊び心を加えたインテリアアイテムは、ヨーロッパはもちろん、アメリカなど世界中で人気です。

居心地の良さ、ディテール、品質へのこだわりにより、Bloomingvilleが提案する各アイテムは、どんな環境でもあたたかさと幸福感を高め、スタイルに関係なく人々を癒してくれます。

また、環境に配慮した素材を使用したり、パッケージにもリサイクル素材を使用したり、SDGsの目標達成のために取り組んでいます。

[Herle Children’s Tipi/ティピーテント]

Bloomingville/Children’s Tipi

-美しい手編みのティピーテント-

遊び心をくすぐり、子供たちの感性を育てる、コンパクトサイズのキッズテントです。

子供たちがお昼寝をしたり、本を読んだり、リラックスしたりできる自分だけのちょっとした隠れ家気分が味わえる「秘密基地」を手軽に作ることができます。

手編みの生地を使用したシンプルなデザイン・カラーは、お部屋のインテリアに合わせやすく、おしゃれで特別な空間を演出してくれます。

子どもの遊び用にはもちろん、子供部屋の飾りとして、またリビングの北欧インテリアとして飾るのもオススメです。

お気に入りの布や材料を使ってアレンジ次第でおしゃれな自分だけの特別なテントが作れます。

・サイズ :L100×H100×W110cm

・素材 :綿78%、ポリエステル22% ※リサイクルコットン

・対象年齢:2歳以上

[Avin Toy Car/おもちゃの車セット]

Bloomingville/Avin Toy Car

-可愛らしい色のおもちゃのくるま 6点セット-

北欧デザインらしい色使いと、可愛いフォルムが魅力的なおもちゃです。

男の子に人気が高い乗り物シリーズ。

この車のおもちゃは、お子様の成長段階や関心に応じた様々な遊びができます。

小さい手に合った車をあれこれと動かしてみることで、手指や目の働きや運動能力の発達だけでなく、物体の動きを理解するなど脳の働きにも役立ちます。

可愛い巾着袋も付属しているので、お子さまが車を持ち運ぶのに最適です。

インテリアとして飾っても可愛い一品です。

・サイズ :各L6×H4×W4cm

・素材 :FSC認証MDF 100%、ブナ材、鉄

・対象年齢:18ヶ月以上

◆HOWMORE LIVING 丸ビル店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル4F

TEL:03-6665-9995

HOWMORE LIVING 丸ビル店(2)

◆HOWMORE LIVING 蔵前本店

〒111-0051 東京都台東区蔵前3-22-7

TEL:03-5846-9797

HOWMORE LIVING 蔵前本店

