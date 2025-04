高精細のプロジェクターによる華やかな「映像空間」！ミュシャ展 アール・ヌーヴォーの女神たち

2025年4月18日(金)〜2025年5月18日(日)の期間、横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホールで開催する「ミュシャ展 アール・ヌーヴォーの女神たち」をお得に楽しむ、様々な企画が決定しました!

ミュシャ展 アール・ヌーヴォーの女神たち

会場 : 横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホール

(〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1丁目1-1)

会期 : 2025年4月18日(金)〜2025年5月18日(日)

休館日 : なし

開館時間 : 11:00〜18:00(最終入場17:30)

2025年4月18日(金)〜2025年5月18日(日)の期間、横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホールで開催する「ミュシャ展 アール・ヌーヴォーの女神たち」。

19世紀末から欧米を中心に巻き起こった新しい美術運動「アール・ヌーヴォー」の代表的な画家・デザイナーとして知られるアルフォンス・ミュシャ。

曲線や幾何学的な模様を使った装飾性の高さから「線の魔術師」と言われるミュシャならではの作品を、圧巻の「作品展示」、そして高精細のプロジェクターによる華やかな「映像空間」で楽しめます。

その「ミュシャ展」をお得に楽しむ、様々な企画が決定しました!

(1)開幕初日キャンペーン

4月18日(金)の初日に来場いただいた方、先着500名に「展覧会オリジナル缶バッジキーホルダー」をプレゼント!ミュシャの人気作「夢想」「モナコモンテカルロ」「JOB」がデジタル加工された、展覧会のメインビジュアルがプリントされた非売品で、横浜会場だけのオリジナルグッズです。

初日来場特典【缶バッジキーホルダー】

(2)横浜イングリッシュガーデン入場割引コラボ企画

4月18日(金)〜5月25日(日)までのコラボキャンペーン期間中、横浜イングリッシュガーデンと本展の半券をお互いの会場で当日券購入時に提示すると、100円引きになります。

横浜イングリッシュガーデンコラボ

(3)横浜赤レンガ倉庫の各店で優待割引

本展の開催期間中に横浜赤レンガ倉庫の33店舗で本展半券を提示すると、様々なサービスが受けられるコラボ企画を実施。

本展を楽しんだ後も横浜赤レンガ倉庫でお得に満喫できるキャンペーンとなっています。

横浜赤レンガ倉庫コラボ

