キックボクシングやサーキットトレーニングまで、幅広いプログラム！THE BLAZE FIT. MAGOME

BLAZE FIT.は、2025年4月18日(金)に大田区馬込にて新たな会員制フィットネスクラブ「THE BLAZE FIT. MAGOME」をオープンします。

BLAZE FIT.「THE BLAZE FIT. MAGOME」

開店日 : 4月18日(金)

所在地 : 東京都大田区中馬込2-8-1 日経エスプラナード1F

営業時間: 8:00〜22:00(平日・土曜・日曜・祝日)※サウナ利用は21:30まで

休館日 : 毎月第3火曜日/夏期/年末年始

この施設は、都内屈指のラグジュアリーパーソナルジムとして知られる「THE POPEYE Personal Club by BLAZE FIT.」の姉妹店として誕生。

麻布十番で培ってきた高品質なトレーニングとホスピタリティを継承しつつ、最新設備と多様なウェルネス体験を取り入れた、次世代型クラブです。

また、新店舗の開業にあわせ、麻布十番本店は「Luxury Personal Lounge THE BLAZE FIT. AZABUJUBAN」へと名称変更し、ブランドとして新たなステージへ進化します。

【THE BLAZE FIT. MAGOME|新店舗について】

THE BLAZE FIT. MAGOMEは、本格的なマシンやウェイトを備えたジムエリアに加え、キックボクシングやサーキットトレーニング、ヨガやコンディショニングまで、幅広いプログラムを展開。

アクティブ系からボディケア系まで、多様なニーズに応える充実のフィットネス環境を提供します。

さらに、動作改善・競技力向上を目指すファンクショナルトレーニングゾーン、ボディメイクに対応したパーソナルトレーニング、セルフロウリュ付きサウナ、本格シミュレーションゴルフなど、心身をトータルで整える多彩な設備を完備。

「鍛える贅沢、整う至福」を叶える、大人のための上質なウェルネス空間がここにあります。

あなたの日常に、心地よい変化をお届けします。

<主な特徴>

・最新鋭トレーニングマシン完備

・国内外トップブランドのマシンを導入し、あらゆるトレーニングニーズに対応

・ウェルネススタジオ

・ヨガ、ピラティス、ダンスなど多彩なレッスンを展開

・シミュレーションゴルフ

・ゴルフ愛好家に向けた、最先端のスイング解析&実践スペースを完備

・上質な男女別更衣室

・サウナ・水風呂を備えた広々とした更衣空間。

ジムの域を超えた“癒し”も提供

※すでに申し込み多数いただいていますが、2024年4月18日から50名様限定で新規会員を募集します。

新規入会特典としては、以下になります。

入会金33,000円→無料

事務手数料5,500円→無料

5月31日までの申し込みまで。

詳しくは以下のお問い合わせ先までお願いします。

THE BLAZE FIT. MAGOME 1

THE BLAZE FIT. MAGOME 8

【ブランドリニューアルについて】

-名称変更に込めた、次なるステージへの決意-

創業から15年、私たちは「THE POPEYE Personal Club」として、他店では得られない効果を実感いただくパーソナルトレーニングを提供してきました。

そして今回、新店舗の開業にあわせて、ブランド名を刷新。

今後は会社名でもある「BLAZE FIT.」を全面に掲げ、さらなる進化を目指します。

「BLAZE」は“炎・燃える”という意味で、

【フィットネスに燃える(熱中する)】

【熱くお客様の人生にフィットする】

という気持ちを込めてBLAZE FIT.という名を付けました。

お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、トレーニングで鍛えるだけでなく富士山溶岩浴やサウナ施設でのコンディショニングメニューも充実させ、-生活・運動習慣を変え、人生そのものを前向きに変える-そんな想いが、この名に込められています。

麻布十番本店は「Luxury Personal Lounge THE BLAZE FIT. AZABUJUBAN」として、そして馬込の新店舗は「Luxury Fitness Club THE BLAZE FIT. MAGOME」として。

私たちは“人生を熱く豊かに変える”環境、体験をより多くの皆様に届けるため、今後は会社名である「BLAZE FIT.」を冠した統一ブランドとして展開していきます。

<名称変更>

旧名称:THE POPEYE Personal Club by BLAZE FIT.

新名称:Luxury Personal Lounge THE BLAZE FIT. AZABUJUBAN

BLAZE FIT.ロゴ

【THE BLAZE FIT. AZABUJUBAN|本店について】

新名称となるAZABUJUBAN店は、エグゼクティブの皆様に向けた、完全予約制・個別対応のハイエンド型フィットネスラウンジとして引き続き継続運営します。

<主な特徴>

・完全マンツーマントレーニング

・専門トレーナーによる、体調に合わせたオーダーメイド指導

・充実のマシンラインナップ

・Life Fitness・HAMMER STRENGTH等、トップアスリート対応機器を導入

・富士山溶岩浴スタジオでのMAGMAトレーニング

・室温38℃・湿度80%の環境で、HSP(ヒートショックプロテイン)効果が期待できる温活トレーニングを実施

・最新美容マシンも導入

・日焼けマシン、コラーゲンマシン、エステ設備も完備し、トータルなボディメンテナンスを実現

