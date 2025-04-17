岸谷香、バンドサウンド全開の新作EP『Unlock the girls 4 -ボディガード-』リリース決定
■新曲「ボディガード」は亀田誠治プロデュース
岸谷 香が自身のバンド、Unlock the girlsと共に制作したバンドサウンド全開の新作EP『Unlock the girls 4 -ボディガード-』をリリースする。
あらたなサウンドプロデューサーに亀田誠治を迎えた新曲「ボディガード」は、大切な人を支える応援歌。収録曲の「marble」は、一青窈が作詞、岸谷 香が作曲を手掛けている。
CD特典のBlu-rayでは「ボディガード」MVや舞台裏を収録する。
また、4月17日22時からは、岸谷 香が出演するNHK総合『SONGS』が放送される。スタジオパフォーマンスでは、ビッグバンドのスペシャルバージョンで「プリンセス プリンセス/Diamonds＜ダイアモンド＞」、音楽活動の原点・ピアノの弾き語りで「プリンセス プリンセス/M」、「Unlock the girls/ボディガード」を披露する。
リリース情報
2025.04.17 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ボディガード」
発売日未定
EP『Unlock the girls 4 -ボディガード-』
番組情報
NHK総合『SONGS 岸谷香』
04/17（木）22:00～22:45
再放送：04/22（火）※月曜深夜 0:35～1:20
出演：岸谷香、大泉洋
歌唱楽曲：「Diamonds＜ダイアモンド＞」「M」「ボディガード」
番組サイト
https://www.nhk.jp/p/songs
岸谷 香 OFFICIAL SITE
http://kaorikishitani.com/