アーセナルは今夏新たなDF獲得に動くようだ。



『TBR Football』によると、グレアム・ベイリー氏によると、アーセナルは今夏の移籍市場でブレントフォードに所属する23歳のアイルランド代表DFネイサン・コリンズの獲得を検討しているという。



ストーク・シティの下部組織出身であるコリンズは2019年1月に同クラブのトップチームに昇格するとその後はバーンリーやウルブズでプレイ。2023年7月には現在のブレントフォードへと移籍しており、同クラブでは加入以降主力として活躍。今季もここまでプレミアリーグ32試合に先発出場し、2ゴール2アシストと守備の要として躍動している。





