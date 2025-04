マンチェスター・ユナイテッドは今夏の移籍市場で生え抜きスターの売却を決断する可能性がある。



『GiveMeSport』によると、マンUは今夏の移籍市場で現在アストン・ヴィラにレンタル移籍中のイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードの完全売却を希望しているという。



マンUの下部組織出身であるラッシュフォードは2016年1月に同クラブのトップチームに昇格して以降、これまで公式戦通算426試合に出場し、138ゴールするなど生え抜きのスター選手として活躍。しかし近年はパフォーマンスの低下や素行面の問題もあり、マンUでの出場機会が限定的に。現在は今冬にレンタル移籍で加入したアストン・ヴィラで再び本来のパフォーマンスを取り戻しつつあるが、その去就が注目されている。





Rashy's first in claret and blue and our first of three in our quarter-final victory pic.twitter.com/I09kYWMr9Q