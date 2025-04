「あなたはとても美しい」

モデルの美香さんは4月17日、自身のInstagramを更新。美貌を披露しました。美香さんは「反響がすごくてとてもとても嬉しい!」とつづり、自身の写真を1枚載せています。白い衣装を着たバストアップの写真です。透き通るような肌や色っぽさのある表情を見せ、49歳とは思えない若々しさ、年齢を重ねたからこそ出せる雰囲気の両方を兼ね備えていることが分かります。

ファッション誌の表紙を飾る

コメントでは、「可愛い過ぎて」「素敵です」「世界遺産登録へ」「すべて素敵でコメントの言葉が見つかりません、今日も綺麗で美しいです、素敵な特級の美人です」「You are very beautiful...(あなたはとても美しい)」と、称賛の声が多数上がりました。美香さんは7日に発売したファッション誌『andGIRL PLUS Vol.02』(主婦の友社)の表紙を飾っています。12日の投稿では撮影のオフショットを公開し、「めっちゃ綺麗」「美人さんですね」と反響を呼んでいました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)