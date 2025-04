「Café & Rotisserie LA COCORICO」と「木内酒造」がコラボ!

2025年4月18日、横浜 赤レンガ倉庫 に「BEER STAND and PIZZA BAR」が グラン ドオープン。「Café & Rotisserie LA COCORICO(ラ ココリコ)」と常陸野(ひたちの)ネスト ビール を製造する「木内酒造」がコラボレートした新業態店舗で、ここでしか味わえない ビール ビール に合うピザなどを気軽なビアスタンド形式で販売します(画像は全て提供・イメージ、価格は税込)。「Café & Rotisserie LA COCORICO」は、名物・ロティサリー チキン などトラットリアの素朴で豪快な料理の数々をリーズナブルな価格帯で提供するイタリアンレストラン。首都圏で7店舗を展開し、横浜 赤レンガ倉庫 2号館に出店しています。

ここでしか味わえないオリジナルビールも

「BEER STAND and PIZZA BAR」情報

「木内酒造」は1823年に現在の 茨城県 那珂(なか)市で 日本酒 づくりを開始。1994年から ビール づくりに挑戦し、1996年に「常陸野ネスト ビール 」を生み出しました。この ビール は1997年10月、大阪で開催された日本で最初の世界の ビール コンテストのダークエール部門で金賞を受賞。その後、世界各地の ビール コンテストで数々の賞を受賞し、海外へも輸出されるようになりました。4月18日に グラン ドオープンの「BEER STAND and PIZZA BAR」は、Café & Rotisserie LA COCORICOと木内酒造がタッグを組んだ新業態店舗です。場所は、横浜 赤レンガ倉庫 2号館 1階です。「BEER STAND and PIZZA BAR」は「常陸野ネスト ビール 」として横浜エリア最多となる8タップを誇ります。両者が共同開発した「COCORICOオリジナル ビール 」をはじめ、木内酒造の直営店以外の横浜エリアではここでしか飲めないシーズナル ビール など、常時8種類の生 ビール を提供します。このほか、直営店でしか飲めない「 クラフト ジン」、国際的なコンテストで数多くの賞を獲得する「日の丸 ウイスキー 」も用意し、幅広いニーズに応えます。「BEER STAND and PIZZA BAR」では、 クラフト ビール に合うフードも充実。焼き立てピザはマリナーラやマルゲリータなど全9種。直径18cmでたっぷりのソースと具だくさんなのが特徴です。また、10種以上から選べるカップデリは380円(税込み)からとリーズナブル。好みの“オツマミ”を好きなだけ選べそう!全品テイクアウト可能なので、屋外で海を眺めながらおいしい ビール とグルメを楽しんでは。 グラン ドオープン日:2025年4月18日住所: 横浜市 中区新港1-1-2 横浜 赤レンガ倉庫 2号館1階TEL:045-225-8231営業時間:平日11:00〜21:00、土日祝10:00〜21:00定休日:横浜 赤レンガ倉庫 に準ずる(文:田辺 紫)