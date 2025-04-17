04 Limited Sazabys、アリーナ単独公演＜YON EXPO’25＞11月に2DAYS開催
04 Limited Sazabysが、11月8日（土）9日（日）の2日間にわたり東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて＜YON EXPO’25＞を開催することを発表した。
＜YON EXPO＞は普段のライブとは違い、特効や映像演出を盛り込んだアリーナ単独公演で今回は4年ぶりの開催となる。TOYOTA ARENA TOKYOは2025年秋開業予定、お台場エリアの新アリーナ施設だ。
＜YON EXPO’25＞
11月9日(日) TOYOTA ARENA TOKYO
詳細後日発表
＜YON FES 2025＞
開場9:30 開演11:00 終演19:00 (各日共通予定）
【出演アーティスト】
6/21(土)：
04 Limited Sazabys / coldrain / GLIM SPANKY / KALMA / Knosis / MONGOL800 / SHANK / Survive Said The Prophet / マカロニえんぴつ / and more
6/22(日)：
04 Limited Sazabys / Age Factory / HEY-SMITH / Hump Back / My Hair is Bad / SCAFULL KING / SHADOWS / UNISON SQUARE GARDEN / ネクライトーキー / and more
【券種】
6/21(土) 1日入場券￥12,000(税込) ※オリジナル特典付き
6/22(日) 1日入場券￥12,000(税込) ※オリジナル特典付き
6/21(土) 1日入場券￥10,000(税込)
6/22(日) 1日入場券￥10,000(税込)
【主催】YON FES 2025 実行委員会
【企画】No Big Deal Records / 日本コロムビア
【制作】DGエージェント
【運営】SUNDAY FOLK PROMOTION
【問】SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100(12:00〜18:00)
【HP】 https://yonfes.nagoya/feature/2025
【X】@yon_fes ( https://x.com/yon_fes )
チケット先行
■オフィシャルHP2次受付 (1日入場券 ※オリジナル特典付き／1日入場券)
4/11(金)18:00〜4/20(日)23:59(抽選・お一人さま2枚まで)
詳細：https://yonfes.nagoya/feature/2025
関連リンク
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