04 Limited Sazabysが、11月8日（土）9日（日）の2日間にわたり東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて＜YON EXPO’25＞を開催することを発表した。

＜YON EXPO＞は普段のライブとは違い、特効や映像演出を盛り込んだアリーナ単独公演で今回は4年ぶりの開催となる。TOYOTA ARENA TOKYOは2025年秋開業予定、お台場エリアの新アリーナ施設だ。

また、当日は04 Limited Sazabysが発信するエンタメ満載のパビリオンエリアも併設され、1日を存分に楽しめる内容になるとのこと。チケットなど公演の詳細は後日オフィシャルサイトにて発表される。


＜YON EXPO’25＞

11月8日(土) TOYOTA ARENA TOKYO
11月9日(日) TOYOTA ARENA TOKYO
詳細後日発表

＜YON FES 2025＞

2025年6月21日(土)・22日(日)　愛知県 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)
開場9:30 開演11:00 終演19:00 (各日共通予定）

【出演アーティスト】
6/21(土)：
04 Limited Sazabys / coldrain / GLIM SPANKY / KALMA / Knosis / MONGOL800 / SHANK / Survive Said The Prophet / マカロニえんぴつ / and more
6/22(日)：
04 Limited Sazabys / Age Factory / HEY-SMITH / Hump Back / My Hair is Bad / SCAFULL KING / SHADOWS / UNISON SQUARE GARDEN / ネクライトーキー / and more

【券種】
6/21(土) 1日入場券￥12,000(税込) ※オリジナル特典付き
6/22(日) 1日入場券￥12,000(税込) ※オリジナル特典付き
6/21(土) 1日入場券￥10,000(税込)
6/22(日) 1日入場券￥10,000(税込)

【主催】YON FES 2025 実行委員会
【企画】No Big Deal Records / 日本コロムビア
【制作】DGエージェント
【運営】SUNDAY FOLK PROMOTION
【問】SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100(12:00〜18:00)
【HP】 https://yonfes.nagoya/feature/2025
【X】@yon_fes ( https://x.com/yon_fes )

チケット先行
■オフィシャルHP2次受付 (1日入場券 ※オリジナル特典付き／1日入場券)
4/11(金)18:00〜4/20(日)23:59(抽選・お一人さま2枚まで)
詳細：https://yonfes.nagoya/feature/2025

関連リンク

◆＜YON FES 2025＞ オフィシャルサイト
◆04 Limited Sazabys オフィシャルサイト
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