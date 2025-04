コブクロが、大阪・関西万博の会場にて撮影された大阪・関西万博オフィシャルテーマソング「この地球(ほし)の続きを」ミュージックビデオ(EXPO2025バージョン)を公開した。2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のアンバサダーとオフィシャルテーマソングを担当し、開会式では現地歌唱を披露したコブクロ。このたび公開された映像では、万博会場のシンボルであり、世界最大の木造建築物として3月にギネス世界記録に認定された大屋根リングや日本館を練り歩く2人の姿が見られる。

リリース情報



11th Album 『QUARTER CENTURY』好評発売中音源配信リンク:https://kobukuro.lnk.to/qc_dgCD収録曲(共通)01. RAISE THE ANCHOR02. エンベロープ テレビ朝日系金曜ナイトドラマ『リエゾン―子どものこころ診療所』主題歌03. Mr.GLORY04. Soul to Soul (布袋寅泰 feat. コブクロ)05. Blame It On The Love Song06. 雨07. 足跡08. ベテルギウス- Over the GLORY DAYS -09. 雨粒と花火10. Moon Light Party!!11. Days dip CMソング12. この地球(ほし)の続きを 大阪・関西万博オフィシャルテーマソング●通常盤(CD)WPCL-13605価格:3,410円(税込)●初回限定盤(CD+DVD)WPZL-32150/1価格:5,500円(税込)特典DVD収録内容(初回限定盤のみ収録)2024年4月27日に大阪のライブハウスumeda TRAD で行った「ALL SEASONS BEST」発売記念 1夜限りの“超プレミアムLIVE”の模様を、ドキュメンタリー含む全9曲を収録DVD :“ALL SEASONS BEST” Premium LIVE at umeda TRAD 2024.4.27