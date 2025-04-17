PENGUIN RESEARCH、10周年記念コンセプトツアー“敗者復活戦自由形”、“それでも闘う者達へ”開催
2025年に結成10周年を迎えたPENGUIN RESEARCHが、ツアー＜PENGUIN RESEARCH 10th ANNIVERSARY TOUR＞“敗者復活戦自由形”と“それでも闘う者達へ”をそれぞれ開催する。
2015年に結成され、2016年にメジャーデビューした彼ら。結成10周年のアニバーサリーイヤーとなる2025年は、過去にリリースした2枚のオリジナルアルバムにフォーカスしたコンセプトツアーを開催することとなった。
チケットは4月17日（木）21時からオフィシャル・ファンクラブ『ペンギン研究所』にて最速先行を受け付けている。
■＜PENGUIN RESEARCH 10th ANNIVERSARY TOUR “それでも闘う者達へ”＞
開場/開演 16:30/17:00
2025年7月21日（月・祝）山梨 甲府CONVICTION
開場/開演 16:30/17:00
2025年7月26日（土）石川 金沢AZ
開場/開演 16:30/17:00
2025年8月2日（土）愛知 E.L.L
開場/開演 17:15/18:00
2025年8月17日（日）茨城 水戸LIGHT HOUSE
開場/開演 16:30/17:00
2025年8月21日（木）大阪 Yogibo META VALLEY
開場/開演 18:15/19:00
2025年8月23日（土）福岡 DRUM Be-1
開場/開演 16:30/17:00
2025年9月5日（金）東京 Spotify O-EAST
開場/開演 18:00/19:00
【チケット】
最速FC『ペンギン研究所』先行受付
受付期間：4/17（木）21:00〜4/29（火）23:59
ペンギン研究所：http://k.penguinresearch.jp/
■＜PENGUIN RESEARCH 10th ANNIVERSARY TOUR “敗者復活戦自由形”＞
開場/開演 18:15/19:00
2025年11月15日（土）栃木 HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2
開場/開演 16:30/17:00
2025年11月23日（日）宮城 仙台darwin
開場/開演 16:30/17:00
2025年12月7日（日）埼玉 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3
開場/開演 16:30/17:00
2025年12月12日（金）大阪 BIGCAT
開場/開演 18:15/19:00
2025年12月14日（日）愛知 BOTTOM LINE
開場/開演 16:15/17:00
2025年12月20日（土）福岡 DRUM Be-1
開場/開演 16:30/17:00
2026年1月18日（日）東京 EX THEATER ROPPONGI
開場/開演 16:30/17:30
【チケット】
詳細後日発表
関連リンク
◆PENGUIN RESEARCH オフィシャルYouTubeチャンネル