<2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I">



[長野・長野ビッグハット]2025/07/26(土)開場17:00 / 開演18:002025/07/27(日)開場15:00 / 開演16:00[北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ]2025/08/02(土)開場17:00 / 開演18:002025/08/03(日)開場14:00 / 開演15:00[愛知・ポートメッセなごや 第1展示館]2025/08/10(日)開場15:00 / 開演16:002025/08/11(月・祝)開場15:00 / 開演16:00[神奈川・Kアリーナ横浜]2025/08/16(土)開場16:30 / 開演18:002025/08/17(日)開場14:30 / 開演16:00[兵庫・GLION ARENA KOBE]2025/08/21(木)開場17:30 / 開演18:302025/08/22(金)開場17:30 / 開演18:302025/08/23(土)開場15:00 / 開演16:00[広島・広島グリーンアリーナ]2025/08/30(土)開場17:00 / 開演18:002025/08/31(日)開場14:00 / 開演15:00※公演内容、公演日程、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。〈チケット先行スケジュール〉[ME:I OFFICIAL FANCLUB 最速先行]■受付期間:4/18(金)12:00 ~ 4/27(日)23:59■当落発表:5/8(木)20:00■入金期間:5/8(木)20:00 ~ 5/12(月)23:59[申込者] ME:I OFFICIAL FANCLUB月会費まとめて払いコース会員の方[同行者] 会員・非会員(Plus member ID必須)の方含めてどなたでも申込可能※同行者へ分配必須、事前にPlus member ID の取得をお願いいたします。[ME:I OFFICIAL FANCLUB 会員先行]■受付期間:5/2(金)12:00 ~ 5/12(月)23:59■当落発表:5/21(水)20:00■入金期間:5/21(水)20:00 ~ 5/25(日)23:59[申込者] ME:I OFFICIAL FANCLUBにご入会されている方(コース不問)[同行者] 会員・非会員(Plus member ID必須)の方含めてどなたでも申込可能※同行者へ分配必須、事前にPlus member ID の取得をお願いいたします。[ME:I Mail会員先行]■受付期間:5/15(木)12:00 ~ 5/25(日)23:59■当落発表:5/31(土)20:00■入金期間:5/31(土)20:00 ~ 6/3(火)23:59[申込者] ME:I Mailにご入会されている方(コース不問)[同行者] 会員・非会員(Plus member ID必須)の方含めてどなたでも申込可能※同行者へ分配必須、事前にPlus member ID の取得をお願いいたします。