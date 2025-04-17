ME:I、初のアリーナツアー開催決定
ME:Iが4月17日にデビュー1周年を迎え、3rdシングル「MUSE」リリース記念スペ シャルイベントとSHOWCASEを開催した。
同イベント内で全国6都市を回る、初のアリーナツアー開催が発表された。チケットは4月18日12時からチケット最速先行受付開始。
＜2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I"＞
2025/07/26（土）開場17:00 / 開演18:00
2025/07/27（日）開場15:00 / 開演16:00
2025/08/02（土）開場17:00 / 開演18:00
2025/08/03（日）開場14:00 / 開演15:00
[愛知・ポートメッセなごや 第1展示館]
2025/08/10（日）開場15:00 / 開演16:00
2025/08/11（月・祝）開場15:00 / 開演16:00
[神奈川・Kアリーナ横浜]
2025/08/16（土）開場16:30 / 開演18:00
2025/08/17（日）開場14:30 / 開演16:00
[兵庫・GLION ARENA KOBE]
2025/08/21（木）開場17:30 / 開演18:30
2025/08/22（金）開場17:30 / 開演18:30
2025/08/23（土）開場15:00 / 開演16:00
[広島・広島グリーンアリーナ]
2025/08/30（土）開場17:00 / 開演18:00
2025/08/31（日）開場14:00 / 開演15:00
※公演内容、公演日程、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
〈チケット先行スケジュール〉
[ME:I OFFICIAL FANCLUB 最速先行]
■受付期間：4/18（金）12:00 ~ 4/27（日）23:59
■当落発表：5/8（木）20:00
■入金期間：5/8（木）20:00 ~ 5/12（月）23:59
[申込者] ME:I OFFICIAL FANCLUB月会費まとめて払いコース会員の方
[同行者] 会員・非会員（Plus member ID必須）の方含めてどなたでも申込可能
※同行者へ分配必須、事前にPlus member ID の取得をお願いいたします。
[ME:I OFFICIAL FANCLUB 会員先行]
■受付期間：5/2（金）12:00 ~ 5/12（月）23:59
■当落発表：5/21（水）20:00
■入金期間：5/21（水）20:00 ~ 5/25（日）23:59
[申込者] ME:I OFFICIAL FANCLUBにご入会されている方（コース不問）
[同行者] 会員・非会員（Plus member ID必須）の方含めてどなたでも申込可能
※同行者へ分配必須、事前にPlus member ID の取得をお願いいたします。
[ME:I Mail会員先行]
■受付期間：5/15（木）12:00 ~ 5/25（日）23:59
■当落発表：5/31（土）20:00
■入金期間：5/31（土）20:00 ~ 6/3（火）23:59
[申込者] ME:I Mailにご入会されている方（コース不問）
[同行者] 会員・非会員（Plus member ID必須）の方含めてどなたでも申込可能
※同行者へ分配必須、事前にPlus member ID の取得をお願いいたします。