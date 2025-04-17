＜2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I"＞



[長野・長野ビッグハット]2025/07/26（土）開場17:00 / 開演18:002025/07/27（日）開場15:00 / 開演16:00[北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ]2025/08/02（土）開場17:00 / 開演18:002025/08/03（日）開場14:00 / 開演15:00[愛知・ポートメッセなごや 第1展示館]2025/08/10（日）開場15:00 / 開演16:002025/08/11（月・祝）開場15:00 / 開演16:00[神奈川・Kアリーナ横浜]2025/08/16（土）開場16:30 / 開演18:002025/08/17（日）開場14:30 / 開演16:00[兵庫・GLION ARENA KOBE]2025/08/21（木）開場17:30 / 開演18:302025/08/22（金）開場17:30 / 開演18:302025/08/23（土）開場15:00 / 開演16:00[広島・広島グリーンアリーナ]2025/08/30（土）開場17:00 / 開演18:002025/08/31（日）開場14:00 / 開演15:00※公演内容、公演日程、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。〈チケット先行スケジュール〉[ME:I OFFICIAL FANCLUB 最速先行]■受付期間：4/18（金）12:00 ~ 4/27（日）23:59■当落発表：5/8（木）20:00■入金期間：5/8（木）20:00 ~ 5/12（月）23:59[申込者] ME:I OFFICIAL FANCLUB月会費まとめて払いコース会員の方[同行者] 会員・非会員（Plus member ID必須）の方含めてどなたでも申込可能※同行者へ分配必須、事前にPlus member ID の取得をお願いいたします。[ME:I OFFICIAL FANCLUB 会員先行]■受付期間：5/2（金）12:00 ~ 5/12（月）23:59■当落発表：5/21（水）20:00■入金期間：5/21（水）20:00 ~ 5/25（日）23:59[申込者] ME:I OFFICIAL FANCLUBにご入会されている方（コース不問）[同行者] 会員・非会員（Plus member ID必須）の方含めてどなたでも申込可能※同行者へ分配必須、事前にPlus member ID の取得をお願いいたします。[ME:I Mail会員先行]■受付期間：5/15（木）12:00 ~ 5/25（日）23:59■当落発表：5/31（土）20:00■入金期間：5/31（土）20:00 ~ 6/3（火）23:59[申込者] ME:I Mailにご入会されている方（コース不問）[同行者] 会員・非会員（Plus member ID必須）の方含めてどなたでも申込可能※同行者へ分配必須、事前にPlus member ID の取得をお願いいたします。