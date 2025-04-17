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21:15

ECB政策金利（4月）

予想 2.4% 前回 2.65%（ECB政策金利)

予想 2.25% 前回 2.5%（ECB預金ファシリティ・レート)

予想 2.65% 前回 2.9%（ECB限界貸出ファシリティ)



21:30

米住宅着工件数（3月）

予想 141.0万件 前回 150.1万件（住宅着工件数)

予想 -6.1% 前回 11.2%（住宅着工件数・前月比)

予想 145.0万件 前回 145.9万件（住宅建築許可件数)

予想 -0.6% 前回 -1.0%（住宅建築許可件数・前月比)



米フィラデルフィア連銀景況指数（4月）

予想 6.7 前回 12.5



米新規失業保険申請件数（04/06 - 04/12）

予想 22.6万件 前回 22.3万件



米失業保険継続受給者数（03/30 - 04/05）

予想 187.2万件 前回 185.0万件



カナダ国際証券取扱高（2月）

予想 N/A 前回 79.1億カナダドル



21:45

ラガルドECB総裁、記者会見



18日

0:30

米5年インフレ連動債（TIPS）入札（250億ドル）



0:45

バーFRB理事、金融におけるサイバーセキュリティついて講演（質疑応答あり）





赤沢再生相がベッセント米財務長官、グリア米通商代表部（USTR）代表と協議、トランプ米大統領も出席

トランプ米大統領とイタリアのメローニ首相が関税巡り会談

ゲオルギエバIMF専務理事、25日開催のIMF世銀春季会合を前に講演



米主要企業決算

ネットフリックス、ブラックストーン、チャールズシュワブ、アメリカンエキスプレス



グッドフライデー前日のため米債券市場は短縮取引





※予定は変更されることがあります。

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