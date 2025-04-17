21:15
ECB政策金利（4月）
予想　2.4%　前回　2.65%（ECB政策金利)
予想　2.25%　前回　2.5%（ECB預金ファシリティ・レート)　
予想　2.65%　前回　2.9%（ECB限界貸出ファシリティ)

21:30
米住宅着工件数（3月）
予想　141.0万件　前回　150.1万件（住宅着工件数)
予想　-6.1%　前回　11.2%（住宅着工件数・前月比)
予想　145.0万件　前回　145.9万件（住宅建築許可件数)
予想　-0.6%　前回　-1.0%（住宅建築許可件数・前月比)

米フィラデルフィア連銀景況指数（4月）
予想　6.7　前回　12.5

米新規失業保険申請件数（04/06 - 04/12）
予想　22.6万件　前回　22.3万件

米失業保険継続受給者数（03/30 - 04/05）
予想　187.2万件　前回　185.0万件

カナダ国際証券取扱高（2月）
予想　N/A　前回　79.1億カナダドル

21:45　
ラガルドECB総裁、記者会見

18日
0:30　
米5年インフレ連動債（TIPS）入札（250億ドル）

0:45　
バーFRB理事、金融におけるサイバーセキュリティついて講演（質疑応答あり）


赤沢再生相がベッセント米財務長官、グリア米通商代表部（USTR）代表と協議、トランプ米大統領も出席
トランプ米大統領とイタリアのメローニ首相が関税巡り会談
ゲオルギエバIMF専務理事、25日開催のIMF世銀春季会合を前に講演

米主要企業決算
ネットフリックス、ブラックストーン、チャールズシュワブ、アメリカンエキスプレス

グッドフライデー前日のため米債券市場は短縮取引


※予定は変更されることがあります。