ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
ECB政策金利（4月）
予想 2.4% 前回 2.65%（ECB政策金利)
予想 2.25% 前回 2.5%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.65% 前回 2.9%（ECB限界貸出ファシリティ)
21:30
米住宅着工件数（3月）
予想 141.0万件 前回 150.1万件（住宅着工件数)
予想 -6.1% 前回 11.2%（住宅着工件数・前月比)
予想 145.0万件 前回 145.9万件（住宅建築許可件数)
予想 -0.6% 前回 -1.0%（住宅建築許可件数・前月比)
米フィラデルフィア連銀景況指数（4月）
予想 6.7 前回 12.5
米新規失業保険申請件数（04/06 - 04/12）
予想 22.6万件 前回 22.3万件
米失業保険継続受給者数（03/30 - 04/05）
予想 187.2万件 前回 185.0万件
カナダ国際証券取扱高（2月）
予想 N/A 前回 79.1億カナダドル
21:45
ラガルドECB総裁、記者会見
18日
0:30
米5年インフレ連動債（TIPS）入札（250億ドル）
0:45
バーFRB理事、金融におけるサイバーセキュリティついて講演（質疑応答あり）
赤沢再生相がベッセント米財務長官、グリア米通商代表部（USTR）代表と協議、トランプ米大統領も出席
トランプ米大統領とイタリアのメローニ首相が関税巡り会談
ゲオルギエバIMF専務理事、25日開催のIMF世銀春季会合を前に講演
米主要企業決算
ネットフリックス、ブラックストーン、チャールズシュワブ、アメリカンエキスプレス
グッドフライデー前日のため米債券市場は短縮取引
※予定は変更されることがあります。
ECB政策金利（4月）
予想 2.4% 前回 2.65%（ECB政策金利)
予想 2.25% 前回 2.5%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.65% 前回 2.9%（ECB限界貸出ファシリティ)
21:30
米住宅着工件数（3月）
予想 141.0万件 前回 150.1万件（住宅着工件数)
予想 -6.1% 前回 11.2%（住宅着工件数・前月比)
予想 145.0万件 前回 145.9万件（住宅建築許可件数)
予想 -0.6% 前回 -1.0%（住宅建築許可件数・前月比)
米フィラデルフィア連銀景況指数（4月）
予想 6.7 前回 12.5
米新規失業保険申請件数（04/06 - 04/12）
予想 22.6万件 前回 22.3万件
米失業保険継続受給者数（03/30 - 04/05）
予想 187.2万件 前回 185.0万件
カナダ国際証券取扱高（2月）
予想 N/A 前回 79.1億カナダドル
21:45
ラガルドECB総裁、記者会見
18日
0:30
米5年インフレ連動債（TIPS）入札（250億ドル）
0:45
バーFRB理事、金融におけるサイバーセキュリティついて講演（質疑応答あり）
赤沢再生相がベッセント米財務長官、グリア米通商代表部（USTR）代表と協議、トランプ米大統領も出席
トランプ米大統領とイタリアのメローニ首相が関税巡り会談
ゲオルギエバIMF専務理事、25日開催のIMF世銀春季会合を前に講演
米主要企業決算
ネットフリックス、ブラックストーン、チャールズシュワブ、アメリカンエキスプレス
グッドフライデー前日のため米債券市場は短縮取引
※予定は変更されることがあります。