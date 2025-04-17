20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¡×¤¬Ì£¤ï¤¤¤òÂç¤¤¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤Î¤Ç¿·µì¤Î¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂç¤¤¯¸«Ä¾¤·¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÂÁá¤¯¿·µì¤Î¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ£¤ï¤¤¤òÂç¤¤¯¸«Ä¾¤·¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ç¿åÊ¬¤È¥ß¥Í¥é¥ë¤òÁÇÁá¤¯¥Á¥ã¡¼¥¸¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¡×¤¬4·î21Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë | ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°¤Î¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹(²èÁüº¸)¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹(²èÁü±¦)¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¤¬¤è¤êÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤Ï1ËÜÅö¤¿¤ê¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹(²èÁüº¸)¤Ï95kcal¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï90kcal¤È¡¢5kcal¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºàÎÁ¤Ï¿·µì¤Î¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ç¤Ï´ÅÌ£ÎÁ¤Ë¥¢¥»¥¹¥ë¥Õ¥¡¥àK¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢100mlÅö¤¿¤ê¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ïµì¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬19kcal¤Ç¿·¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬18kcal¡¢Ãº¿å²½Êª¤Ïµì¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬4.7g¤Î¤È¤³¤í¿·¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ç¤Ï4.6g¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤Ïµì¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬8mg¤Ç¿·¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï9mg¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÉÍÜÁÇ¤ÎÊÑ²½¤·¤¿ÉôÊ¬¤À¤±É½¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
À®Ê¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸åÁý¸º¥¨¥Í¥ë¥®¡¼19kcal18kcal¸º¾¯Ãº¿å²½Êª4.7g4.6g¸º¾¯¥«¥ê¥¦¥à8mg9mgÁý²Ã
¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥Ã¥×¤ËÃí¤¤¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¾å¤Î°ã¤¤¤ÏÆÃ¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¿·¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÎÊý¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¤°¤Ó¤°¤Ó°û¤ó¤À»þ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯ÆÃÍ¤Î´Å¤µ¤È¶ì¤ß¤¬º®¤¶¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¿·¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤°¤Ó¤°¤Ó°û¤ó¤À»þ¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ë´¶³Ð¤¬¤è¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¥¢¥¯¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï2025Ç¯4·î21Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£