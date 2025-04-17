¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¸À¤¨¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤«¤é28Ç¯¡Ä¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×à¤ª¤Ï¥¹¥¿á²«¶â¥³¥ó¥Ó¤Î¶»Ç®2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤±¤ë¡×¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Îµ²±¤¬°ì½Ö¤Ç¡Ä¡×
¡¡À¤³¦Åª¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¤¥Þ¥¯¥Ë¡©¡×¤¬X¤ò¹¹¿·¡£²û¤«¤·¤¤¿ÍÊª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ì¥¤¥â¥ó¥É¤È²ñ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤ÆLINE¤Î¥È¡¼¥¯²èÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¡ÖRaymond Johnson¡×¤È¤¢¤ê¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ê¤É¤ò·è¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡Á¡×¤ÈÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ë½éÂåMC¤Ç¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤Î¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¤ª¡¼¤Ï¡¼¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¼Ì¤ë2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤·¤«Í·¤Ù¤Ê¤¤º¢¤Î¥¹¥¿¡¼¡ª¡×¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¤ª¤Ï¥¹¥¿¤À¡ª¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤±¤ë¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Îµ²±¤¬°ì½Ö¤ÇÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¤È²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¹¥º¥¥µ¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·CM¥½¥ó¥°¡Ö¤È¤ê¤«¤¨¤Ã¤³¥×¥ê¡¼¥º¡×(1998Ç¯)¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ë¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¤¬µï¤ì¤ÐºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Þ¥¯¥Ë¡©¤ä¥ì¥¤¥â¥ó¥É¤¬²Î¾§¤·¤¿à¥Ý¥±¥â¥ó¥½¥ó¥°á¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¸À¤¨¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤Ï1997Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤È¥Ý¥±¥â¥ó151É¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²Î»ì¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£