ガールズグループ・ME:Iが17日、都内で3rdシングル「MUSE」リリース記念SHOWCASEを開催。アリーナツアー初開催をサプライズ発表し、2年目への思いを語った。イベントでは「MUSE」に加え、「Affogato」「Million Stars」「Ready Go」を初披露した。「リズムで伝えろ!ジェスチャーゲーム」「シンクロダンスチャレンジ」などのコーナーも行い、デビュー1周年を迎え、レベルアップした歌唱力、ダンス、バラエティ―力を示した。

「Ready Go」の初パフォーマンス後には、初めてのアリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I"』を開催することがメンバーにもサプライズで発表された。ツアーは7月26日の長野公演を皮切りに、全国6都市(長野、北海道、愛知、神奈川、兵庫、広島)を回る。歓声の中、涙を浮かべるメンバーも。RANは「ツアーすることで成長する部分もあるということを、過去の経験から思うこともあったりして。MOMONAと今年にはツアーができたらと話していました」と涙を浮かべるMOMONAに寄り添い、「すてきな思い出を作れる愛のあるグループになると思いますし、後悔させないステージを届けるのでまた会いに来てください」と呼びかけた。サプライズ発表に“クールビューティー”として常に冷静なMIUも「久しぶりにびっくりしました」と驚きを隠せない様子。「年末などの大きなステージに立たせていただくたび、ふさわしいんだろうかという思いを抱きつつ、頑張るのみというかたちで取り組んできました」と率直な思いを明かし、「みんなでいいものを作れると思うので、楽しみにしてくださったらうれしいです。2年目もよろしくお願いいたします」と力を込めた。また、KEIKOは「デビュー年はたくさん応援していただけたのですが、2年目は新人じゃないし、ここからすべてレベルアップしたものを見せなきゃいけないし、みなさんがついてきてくれるか不安だった」と涙ながらに率直な思いを吐露。「ツアーも決まって」と喜びをかみしめ、「去年よりももっと頑張って。3年目も頑張ります」と早くも3年目への意欲を見せ、場を和ませた。一人ひとりが思いを伝えた後、初披露となる「Million Stars」をパフォーマンスし、幕を閉じた。同グループは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』(通称:日プガールズ/日プ)から誕生した11人組ガールズグループ。24年4月17日にメジャーデビューした。メンバーのTSUZUMI、COCOROはメジャーデビューした。メンバーのTSUZUMI、COCOROは活動休止中。【ツアー詳細】■長野・長野ビッグハット7月26日(土)午後6時開演7月27日(日)午後4時開演■北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ8月2日(土)午後6時開演8月3日(日)午後3時開演■愛知・ポートメッセなごや 第1展示館8月10日(日)午後4時開演8月11日(月・祝)午後4時開演■神奈川・Kアリーナ横浜8月16日(土)午後6時開演8月17日(日)午後4時開演■兵庫・GLION ARENA KOBE8月21日(木)午後6時30分開演8月22日(金)午後6時30分開演8月23日(土)午後4時開演■広島・広島グリーンアリーナ8月30日(土)午後6時開演8月31日(日)午後3時開演