5月23日(金)にリリースされる長瀬有花のコンセプトアルバム『Mofu Mohu』から、収録曲の「hikari」が先行デジタル・リリースされる。kurayamisakaのメインコンポーザーを務める清水正太郎が手掛けた楽曲だ。アルバム『Mofu Mohu』は全編生楽器で構成されているが、「hikari」も含め蜃気楼的世界観で大量消費・高速消費の現代で、等速の音楽体験を与えてくれる作品になっているという。また、デジタル配信と合わせて、2024年10月12日に横浜ベイホールで開催された公演<effect>で披露した「hikari」のライブMVも長瀬有花のYouTubeチャンネルでプレミア公開となる。

Vocal : 長瀬有花Music, Lyrics & Arranged by 清水正太郎(from kurayamisaka)Guitar: 清水正太郎Bass: 森田悠介Drums: 工藤誠也Recorded and Mixed by 中村涼真Sound Producer : 矢口和弥LINK : https://kigensho.lnk.to/hikari

長瀬有花『Mofu Mohu』



2025年5月23日(金)発売1.Today's Music(Instrumental)2.スケルトン - 作詞:ねこみ(cat nap), 長瀬有花 / 作曲:ねこむら(cat nap)/ 編曲: 森田悠介3.われらスプートニク - 作詞:佐藤優介, 長瀬有花 / 作曲編曲: 佐藤優介4.The Listening Room(Instrumental)5.ワンダフル・VHS - 作詞作曲:長瀬有花 / 編曲:矢口和弥6.ノートには鍵 - 作詞作曲:長瀬有花 / 編曲:矢口和弥7.hikari - 作詞作曲編曲:清水正太郎(from kurayamisaka)8.Poisson Soluble(Instrumental)9.遠くはなれる思考の聞きとり - 作詞作曲編曲:広村康平(from ペペッターズ)アートワーク:榎本マリコ通常盤 [1CD]\3,300(tax in)・CD:Concept Album “Mofu Mohu”・ブックレット初回限定盤 [USB Flash Drive]\16,500(tax in)・真空パックパッケージ・USBフラッシュドライブ仕様・ブックレット・Concept Album “Mofu Mohu”(MP3 + High-Resolution Audio WAV)・長瀬有花 LIVE “Eureka” 2023.8.25 FRI at LIQUIDROOM・長瀬有花 LIVE “Eureka” Behind The Scene・アートワーク画像データ, 歌詞テキストファイル, デジタルブックレット・ボーナストラック 収録楽曲デモ音源・「ワンダフル・VHS」「ノートには鍵」ステムデータ、スコアデータ※CD-Rは付属しておりません。USBフラッシュドライブに各種データが格納されております。YUKARIUM Limited Edition [USB Flash Drive]\22,000(tax in)・真空パックパッケージ★YUKARIUM限定特典フォトガイドブック・USBフラッシュドライブ仕様・ブックレット・Concept Album “Mofu Mohu”(MP3 + High-Resolution Audio WAV)・長瀬有花 LIVE “Eureka” 2023.8.25 FRI at LIQUIDROOM・長瀬有花 LIVE “Eureka” Behind The Scene★長瀬有花 LIVE “Eureka” 長瀬有花オーディオコメンタリー・アートワーク画像データ, 歌詞テキストファイル, デジタルブックレット・ボーナストラック 収録楽曲デモ音源・「ワンダフル・VHS」「ノートには鍵」ステムデータ、スコアデータ★制作記録断片映像「模糊模糊合宿」.mp4 ほか※オフィシャルファンクラブ「YUKARIUM」限定で販売となります。※CD-Rは付属しておりません。USBフラッシュドライブに各種データが格納されております。