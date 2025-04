ONE OK ROCKが、「C.U.R.I.O.S.I.T.Y. feat. Paledusk and CHICO CARLITO」のMVを公開した。

(関連:【映像あり】ONE OK ROCK、豊洲PIT公演にて初披露した 「C.U.R.I.O.S.I.T.Y. feat. Paledusk and CHICO CARLITO」 MV)

同楽曲は、2月21日にリリースされたニューアルバム『DETOX』の収録曲。MVにはONE OK ROCKのメンバーだけでなく、PaleduskのメンバーとCHICO CARLITOも出演し、同楽曲に参加している全員が一同に介した。3組のパフォーマンスがぶつかり合い、エネルギーに満ち溢れた映像となっている。

監督はONE OK ROCKのこれまでのMVに影響を受けてきたというMasaki Watanabeが務め、映像から熱量やこだわりが感じられるような作品に。また、3月に東京 豊洲PITで開催されたファンサイト会員限定ライブでは、同楽曲のパフォーマンス前に映像が会場モニターへ映し出されていたが、その映像は本MVの一部だったという。

なおONE OK ROCKは、同アルバムを携えた国内ツアーを8月16日より開催する予定だ。

(文=リアルサウンド編集部)