Ì¤º§¤Ç½Ð»º¤«¤é3Ç¯¡ÄÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤¿36ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ëà¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²áºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö²Ö¤è¤êÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþ·Á¡×
à¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²á¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ºÇ¾å¤â¤¬(36)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤ò¤¢¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡ºù¤òÇØ·Ê¤Ë¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼°áÁõ¤òÅ»¤¤¡¢»º¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
È¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþ·Á¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ö¤è¤êÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþ·Á¡×¡Öºù¤È¤â¤¬¤Á¤ã¤ó»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡¢Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÈ©¤¬Çò¤¤¤«¤éºù¤Î²¼¤Ë¤¤¤Æ¤â¤â¤¬¤Á¤ã¤ó¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬ºù¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÁê¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¸ºß¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¤è¡Ä¤¹¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¾å¤Ï2011Ç¯¤Ë¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡×¤Ë²ÃÆþ¡£¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢³èÌö¤·¤¿¡£ºßÀÒ»þ¤Î14Ç¯¤Ë¤ÏÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£17Ç¯¤ËÃ¦Âà¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£21Ç¯¤Ë¤ÏÌ¤º§¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ä¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡×¤Ï25Ç¯1·î¤Ë¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤16Ç¯¤Î³èÆ°¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£