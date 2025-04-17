¡Ú2024Ç¯4·îÁ°È¾¡Û20Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ù¥¹¥È10
¥Þ¥ó¥¬ÆÉ¤ß¤Ê¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¡Ö¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡×¡£¿Íµ¤ºî¤äÌ¾ºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡²è¤ä¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥ººîÉÊ¤âÂ¿¿ôÆÉ¤á¤ë¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤è¤ê¡¢2025Ç¯3·î31Æü¡Á4·î13Æü¤Î´ü´ÖÃæ¡¢20ÂåÃËÀ¡¦½÷À¤ËÂ¿¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿Ì¡²èºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡û20ÂåÃËÀÊÔ
1°Ì¤Ï¡Ø¿À·ì¤ÎµßÀ¤¼ç¡Á0.00000001%¤ò°ú¤Åö¤ÆºÇ¶¯¤Ø¡Á¡Ù¡¢Âè2°Ì¤Ï¡Ø·õÌµ¶Ë¡Á»þ¤òÁÌ¤ê¤·¼Ô¡Á¡Ù¡¢Âè3°Ì¤Ï¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡û20Âå½÷ÀÊÔ
1°Ì¤Ï¡Ø¸Ï¤ì¤¿²Ö¤ËÎÞ¤ò¡Ù¡¢Âè2°Ì¤Ï¡Ø¤è¤¯¤¢¤ëÎá¾îÅ¾À¸¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¡¢Âè3°Ì¤Ï¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡ûPick Up!
20ÂåÃËÀÊÔ2°Ì¡Ø·õÌµ¶Ë¡Á»þ¤òÁÌ¤ê¤·¼Ô¡Á¡Ù(JP(µÓ¿§)¡¦Jinhwan Park(ºî²è)¡¦Y.H.JANG(¸¶ºî)/LINE¥Þ¥ó¥¬)
º£²ó¤ÎPick Up!¤Ï¡¢20ÂåÃËÀÊÔ2°Ì¡Ø·õÌµ¶Ë¡Á»þ¤òÁÌ¤ê¤·¼Ô¡Á¡Ù(JP(µÓ¿§)¡¦Jinhwan Park(ºî²è)¡¦Y.H.JANG(¸¶ºî)/LINE¥Þ¥ó¥¬)¡£4·î5Æü¤ËÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£²óÆ²¡¹¤Î2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Ëâ¿À¶µ¤ÎÂèÆó¸ø»Ò¡¦·õÌµ¶Ë(¤±¤ó¤à¤´¤¯)¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢»þÂå¤ÎÀäÂÐ¼Ô¡¦²ÚÉðµ»(¤«¤à¤®)¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¤½¤Î²¿¤â¤«¤â¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏÆ¤¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿·õÌµ¶Ë¤Ï¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤¦Ž¢²óµ¢ÂçË¡Ž£¤Ë¤è¤ê¡¢²áµî¤Ë²óµ¢¤·Éü½²¤òÀÀ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ ËâÆ»¤ò¼º¤Ã¤ÆÉå¤ê¤¤Ã¤¿Ëâ¶µ¤òÀµ¤·¡¢²ÚÉð·õ¤ËµØ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
1ÏÃ¤«¤é¡ÖÀäÂÐÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ë³¨¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼Â¿¿ô¡£¸½ºß3ÏÃÌµÎÁ¡¢31ÏÃ¤Þ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ç¤Ï¿Íµ¤ºîÉÊ¤òÂ¿¿ôÏ¢ºÜÃæ! µ¤¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡û20ÂåÃËÀÊÔ
1°Ì¤Ï¡Ø¿À·ì¤ÎµßÀ¤¼ç¡Á0.00000001%¤ò°ú¤Åö¤ÆºÇ¶¯¤Ø¡Á¡Ù¡¢Âè2°Ì¤Ï¡Ø·õÌµ¶Ë¡Á»þ¤òÁÌ¤ê¤·¼Ô¡Á¡Ù¡¢Âè3°Ì¤Ï¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
1°Ì¤Ï¡Ø¸Ï¤ì¤¿²Ö¤ËÎÞ¤ò¡Ù¡¢Âè2°Ì¤Ï¡Ø¤è¤¯¤¢¤ëÎá¾îÅ¾À¸¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¡¢Âè3°Ì¤Ï¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡ûPick Up!
20ÂåÃËÀÊÔ2°Ì¡Ø·õÌµ¶Ë¡Á»þ¤òÁÌ¤ê¤·¼Ô¡Á¡Ù(JP(µÓ¿§)¡¦Jinhwan Park(ºî²è)¡¦Y.H.JANG(¸¶ºî)/LINE¥Þ¥ó¥¬)
º£²ó¤ÎPick Up!¤Ï¡¢20ÂåÃËÀÊÔ2°Ì¡Ø·õÌµ¶Ë¡Á»þ¤òÁÌ¤ê¤·¼Ô¡Á¡Ù(JP(µÓ¿§)¡¦Jinhwan Park(ºî²è)¡¦Y.H.JANG(¸¶ºî)/LINE¥Þ¥ó¥¬)¡£4·î5Æü¤ËÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£²óÆ²¡¹¤Î2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Ëâ¿À¶µ¤ÎÂèÆó¸ø»Ò¡¦·õÌµ¶Ë(¤±¤ó¤à¤´¤¯)¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢»þÂå¤ÎÀäÂÐ¼Ô¡¦²ÚÉðµ»(¤«¤à¤®)¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¤½¤Î²¿¤â¤«¤â¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏÆ¤¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿·õÌµ¶Ë¤Ï¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤¦Ž¢²óµ¢ÂçË¡Ž£¤Ë¤è¤ê¡¢²áµî¤Ë²óµ¢¤·Éü½²¤òÀÀ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ ËâÆ»¤ò¼º¤Ã¤ÆÉå¤ê¤¤Ã¤¿Ëâ¶µ¤òÀµ¤·¡¢²ÚÉð·õ¤ËµØ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
1ÏÃ¤«¤é¡ÖÀäÂÐÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ë³¨¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼Â¿¿ô¡£¸½ºß3ÏÃÌµÎÁ¡¢31ÏÃ¤Þ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ç¤Ï¿Íµ¤ºîÉÊ¤òÂ¿¿ôÏ¢ºÜÃæ! µ¤¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£