リヴァプール、DFファン・ダイクとの契約延長を正式発表！…サラーに続き主将も残留

リヴァプールは11日、オランダ代表DFフィルジル・ ファン・ダイク との契約延長を発表した。“攻撃の柱”であるエジプト代表FWモハメド・サラーに続き、“守備の柱”である ファン・ダイク もリヴァプールとの旅を続けることとなった。現行契約が今年6月末で満了となることから去就に大きな注目が集まっていたが、契約延長が正式決定した。 ファン・ダイク は今回の発表を受け、「とても嬉しく、誇らしい気持ちだ。色々な感情が頭をよぎるね。本当に信じられないよ。このキャリアをさらに2年も続けられるなんて、本当に素晴らしい」とコメント。2年間の契約延長となることを明かした。

The show goes on. pic.twitter.com/kpuiXOt7GZ