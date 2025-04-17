SBIËÌÈøµÈ¹§²ñÄ¹¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¤Þ¤È¤â¤ÊÎÉ¼±¤Ç¤¹¡×
SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎËÌÈøµÈ¹§²ñÄ¹¤¬4·î17Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¡Ë»¿Æ±¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤Þ¤È¤â¤ÊÎÉ¼±¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Æ²ñ¼Ò¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÂç³ô¼ç¤Ç¡¢ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤¬¡¢¥Õ¥¸¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Î12¿Í¤Î¼èÄùÌò¸õÊä¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¿äÁ¦¤·¤¿SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎËÌÈøµÈ¹§²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²þ³×¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È¹½ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢IT¡¢¶âÍ»¤ÎÍ»¹çÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ËÌÈø²ñÄ¹¤Ï²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥ÄÂ¦¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥À¥ë¥È¥óÂ¦¤¬ÇÓ½ü¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤¬¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¡¢À¶¿å¤µ¤ó¤Ï»Ä¤·¤È¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Ç¡¢5·î¤Ë¿·¤¿¤Ê·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¤È¤Ê¤ëÅû°æµÁ¿®»á¤È¤Î²ñ¿©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»¿Æ±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤È¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤Þ¤È¤â¤Ê¸«¼±¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤·Å¨ÂÐ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢»ä¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¾¡Éé¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±È¿¾Ê¤ÎÇ°¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÎÉ¼±¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¸À¤¦¤ó¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Æ²ñ¼Ò¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÂç³ô¼ç¤Ç¡¢ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤¬¡¢¥Õ¥¸¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Î12¿Í¤Î¼èÄùÌò¸õÊä¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¿äÁ¦¤·¤¿SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎËÌÈøµÈ¹§²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²þ³×¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È¹½ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢IT¡¢¶âÍ»¤ÎÍ»¹çÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢5·î¤Ë¿·¤¿¤Ê·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¤È¤Ê¤ëÅû°æµÁ¿®»á¤È¤Î²ñ¿©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»¿Æ±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤È¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤Þ¤È¤â¤Ê¸«¼±¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤·Å¨ÂÐ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢»ä¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¾¡Éé¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±È¿¾Ê¤ÎÇ°¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤È¤â¤ÊÎÉ¼±¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¸À¤¦¤ó¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£