¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öhololive FIGURE EXHIBITION in AKIBA¡×¤¬5·î2Æü¤è¤ê³«ºÅ·èÄê¡Öhololive SUPER EXPO 2025¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤ËÅ¸¼¨
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öhololive FIGURE EXHIBITION in AKIBA¡×¤òÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´Û¤Ë¤Æ5·î2Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï5·î6Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Öhololive SUPER EXPO 2025¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³Æ¥Û¥Óー¥áー¥«ー¤Î¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É¤×¤é¤¹ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉIRyS/¥ªー¥í¡¦¥¯¥í¥Ëー/¥Ï¥³¥¹¡¦¥Ùー¥ë¥º/¥Õ¥ï¥ï¡¦¥¢¥Ó¥¹¥¬ー¥É/¥â¥³¥³¡¦¥¢¥Ó¥¹¥¬ー¥É¡×¤¬Àè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ880±ß¡£
¡¡Æþ¾ìÊýË¡¤Ï°ìÉôÃêÁªÆþ¾ì°ÆÆâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Úhololive FIGURE EXHIBITION in AKIBA¡Û- ¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ú¸ø¼°¡Û (@gsc_goodsmile) April 17, 2025
¡Øhololive SUPER EXPO 2025¡Ù¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢
¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬½©ÍÕ¸¶¤ËÂç½¸¹ç¡ª
Íè¾ì¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÍ½Äê
³Æ¼Ò¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬½¸¤¦¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ªhttps://t.co/o8tejDZHzP#hololive pic.twitter.com/8rWNFF7Dlu
»²²Ã´ë¶È°ìÍ÷
¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¡¢¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¯¥ìー¥Í¥ë¡¢Ôè²°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥·¥íー¥É¡¢¥Õ¥ê¥åー¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
(C) 2016 COVER Corp.