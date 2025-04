フィギュアスケート国別対抗戦

フィギュアスケートの国別対抗戦が17日、東京体育館で開幕。この日最初の種目となったアイスダンスのリズムダンス(RD)で3位に入ったイタリア代表が訴えた主張が話題を呼んでいる。キスアンドクライで力強く掲げたメッセージに、日本のファンも「面白すぎる」「ダメよねw」と笑いを誘われている。

演技を終えたイタリアのシャルレーヌ・ギニャール、マルコ・ファブリ組は、キスアンドクライで顔よりも倍以上大きな特大ピザのボードを手渡された。ひっくり返して裏側をカメラに見せる2人。そこには英語で「The Italian Way(イタリアのやり方) NEVER EVER PUT PINEAPPLE ON PIZZA(絶対に、何があってもピザにパイナップルは載せるな)」と書かれていた。

強い主張が書かれたボードにX上の日本人ファンも爆笑。「ピザにパイナップル否定派のイタリア面白すぎる」「主張が強い」「みんなピザのパイナップル嫌いなんだ」「そうよねピザにパイナップルはダメよねw」「ピザにパイナップル絶許界隈w」「未来永劫ピザにパイナップル載せないものとする的な事書いてたwww」といった声が上がっていた。

日本の“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組(木下アカデミー)は56.63点の6位だった。



(THE ANSWER編集部)