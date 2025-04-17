Âç¿¹¸µµ®¡ßµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡¡3Æü´Ö¸ÂÄêÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤â
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤È¡¢timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ê4·î25Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¡¢½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¡È#¿¿Áê¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊª¸ì¤Î¡Ö¿¿Áê¡×¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü
¡¡½éÆü¡Ê25Æü¡Ë¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Âç¿¹±é¤¸¤ëÎëÌÚ¤È¡¢µÆÃÓ±é¤¸¤ë¶Í»³¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²èÌÌ¾å¤Ë¤Ï¡ÖGood¡×¥Ü¥¿¥ó¤È¡ÖBad¡×¥Ü¥¿¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÆóÂò¡É¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î¡Ö#¿¿Áê¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤á¤ÎÍè¾ì¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¤â·èÄê¡£ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö#±Ç²è¤Î´°À®¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤¹¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÅöÁªÇÜÎ¨¤¬140ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ËÜºî¡£º£²ó¤Ï¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢Âç¿¹¡¢µÆÃÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢²¬»³Å·²»¡¢¤½¤·¤ÆËÅç·½²ð´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡À¸Ãæ·Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢4·î25Æü¸á¸å7»þ5Ê¬¤«¤é¤Î¾å±Ç²ó¡£Ãæ·Ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë·à¾ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£±Ç²èËÜÊÔ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¡Ö#¿¿Áê¡×¤â¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊª¸ì¤Î¡Ö¿¿Áê¡×¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü
¡¡½éÆü¡Ê25Æü¡Ë¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Âç¿¹±é¤¸¤ëÎëÌÚ¤È¡¢µÆÃÓ±é¤¸¤ë¶Í»³¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²èÌÌ¾å¤Ë¤Ï¡ÖGood¡×¥Ü¥¿¥ó¤È¡ÖBad¡×¥Ü¥¿¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÆóÂò¡É¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î¡Ö#¿¿Áê¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤á¤ÎÍè¾ì¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¡À¸Ãæ·Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢4·î25Æü¸á¸å7»þ5Ê¬¤«¤é¤Î¾å±Ç²ó¡£Ãæ·Ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë·à¾ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£±Ç²èËÜÊÔ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¡Ö#¿¿Áê¡×¤â¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£