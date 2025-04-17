ÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡¦»ÖËã¤µ¤ó¡¢¸ÅÌ±²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·´Ý2Ç¯¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²È¤¬´°À®¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡¡ºî¶È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¡ÈÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡¦»ÖËã¤µ¤ó¡É¤³¤È¥¿¥µ¥ó»ÖËã»á¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²þÁõÃæ¤Î¸ÅÌ±²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾õ¶·¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÈÄ¤òÊú¤¨¤Æ¡È¸ÅÌ±²ÈºÆÀ¸Ãæ¡É¡¢»ÖËã¤µ¤ó¤Î¼«Âð
¡¡Åìµþ¤òÎ¥¤ì¤ÆÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿»ÖËã»á¡£ÃÛ120Ç¯¤Î¼«Âð¸ÅÌ±²È¤òºÆÀ¸Ãæ¤À¤¬¡¢Åê¹Æ¤Ç¡Ö°ú±Û¤·¤Æ´Ý2Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²È¤¬´°À®¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÈÄ¤ËÅÉÎÁ¤òÅÉ¤ëºî¶È¤Ï¤«¤Ê¤ê¾åÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÈÄ¤òÊú¤¨¤Æºî¶È¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡»ÖËã»á¤Ï¤¢¤¹¤Î¡ØÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å7¡§56¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¸ÅÌ±²È¤ÎÂ³¤¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡Öº£²ó¤ÏÅÏî´·½²ð¤µ¤ó¡¢¹Ë·¼±Ê¤µ¤ó¤¬¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»þ´Ö¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÈÄ¤òÊú¤¨¤Æ¡È¸ÅÌ±²ÈºÆÀ¸Ãæ¡É¡¢»ÖËã¤µ¤ó¤Î¼«Âð
¡¡Åìµþ¤òÎ¥¤ì¤ÆÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿»ÖËã»á¡£ÃÛ120Ç¯¤Î¼«Âð¸ÅÌ±²È¤òºÆÀ¸Ãæ¤À¤¬¡¢Åê¹Æ¤Ç¡Ö°ú±Û¤·¤Æ´Ý2Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²È¤¬´°À®¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÈÄ¤ËÅÉÎÁ¤òÅÉ¤ëºî¶È¤Ï¤«¤Ê¤ê¾åÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÈÄ¤òÊú¤¨¤Æºî¶È¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡»ÖËã»á¤Ï¤¢¤¹¤Î¡ØÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å7¡§56¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¸ÅÌ±²È¤ÎÂ³¤¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡Öº£²ó¤ÏÅÏî´·½²ð¤µ¤ó¡¢¹Ë·¼±Ê¤µ¤ó¤¬¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»þ´Ö¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£