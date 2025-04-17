¡Úµð¿Í¡ÛÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬½é²ó¤Ë2¼ºÅÀ¡¡1»à2ÎÝ3ÎÝ¤ÇËÒ½¨¸ç¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-DeNA(17Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬½é²ó¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÜÀÒ¸åËÜµòÃÏ½éÅÐÈÄ¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î³á¸¶¹·´õÁª¼ê¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯»°¿¹Âçµ®Áª¼ê¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¡¢¤µ¤é¤ËÅðÎÝ¤òµö¤·2ÎÝ3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å1¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Ë¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤ÓÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ3ÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢5ÈÖº´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤Ë¤Ïµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤¿¤ì¼ºÅÀ¤·½é²ó¤Ï2¼ºÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£