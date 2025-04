▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 23本目▶2025年4月12日(土) 出雲APOLLO▶書き手:アオキテツ (G)◆ ◆ ◆1年で島根かシネマどちらを口にするかと聞かれると圧倒的にシネマなので舌がこんがらがりそうになりながら書いてます覚えている中では島根は9年前に松江のAZTiC canovaで女王蜂と2マンライブをした以来?ワンマンでは初めてだと思う。集まってくれてどうもありがとう

■<a flood of circle Tour 2024-2025>

▼2024年

11月28日(木) 千葉LOOK

11月29日(金) 千葉LOOK

12月06日(金) 堺FANDANGO

12月07日(土) 堺FANDANGO

w/ THE CHINA WIFE MOTORS

▼2025年

01月23日(木) 名古屋CLUB UPSET

02月09日(日) 京都磔磔

02月11日(火祝) 広島SECOND CRUTCH

02月13日(木) 松山Double-u Studio

02月15日(土) 高知X-pt.

02月16日(日) 高松DIME

02月18日(火) 静岡UMBER

03月06日(木) 神戸太陽と虎

03月08日(土) 鹿児島SR HALL

03月09日(日) 大分club SPOT

03月11日(火) 岐阜ants

03月16日(日) 横浜F.A.D

03月20日(木祝) 新潟CLUB RIVERST

03月22日(土) 郡山HIPSHOT JAPAN

03月23日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE

04月05日(土) 長野J

04月06日(日) 金沢vanvanV4

04月10日(木) 奈良NEVER LAND

04月12日(土) 出雲APOLLO

04月13日(日) 福山Cable

05月09日(金) 仙台MACANA

05月10日(土) 水戸LIGHT HOUSE

05月15日(木) 八戸ROXX

05月16日(金) 八戸ROXX

05月18日(日) 山形ミュージック昭和SESSION

05月23日(金) 岡山PEPPERLAND

05月25日(日) 福岡CB

05月30日(金) 札幌cube garden

05月31日(土) 旭川CASINO DRIVE

06月05日(木) 名古屋CLUB QUATTRO

06月06日(金) 梅田CLUB QUATTRO

06月13日(金) Zepp DiverCity TOKYO

06月21日(土) 沖縄output



島根で浮かぶ事というとうーん前のバンドメンバーの出身地ってぐらいやねぇ…伸び代ですねぇして、今日の出雲アポロというと俺が浮かぶのはThe Birthdayのアルバム初回特典のライブ映像の会場だ!ってことでツアーの場所が決まった時に少しアガッたわぁあと近所のタバコ屋の品揃えがすんごかった次は福山でライブです名産品は薔薇と藤井ブラザーズと岡峰光舟の街順番的に言うとこのコラムを書くのも残り数回だと思うけど最後まで楽しんでくださいな-----最近聴いた曲です【Depth Perception / Tom McGuire & The Brassholes】▲▼妻に教えてもらったバンド俺はゴスペルやらファンクやらのブラックミュージックに疎いのでその辺に強い妻には感謝です【Electric War / Little Barrie & Malcolm Catto】▲▼プライマルスクリームやらポールウェラーのツアーギタリストのバーリーカドガンのバンド【そったれ / UNCLE JOHN】▲▼ボーカルが学校の同級生今度あのクラッシュのベーシストポールシムノンと演るらしくてとても羨ましい【Sandy / Don't Thank Me Spank Me!】▲▼なんつーバンド名だ 笑オーストラリアは良いバンドを産出するからええよね-----──アオキテツ◆ ◆ ◆