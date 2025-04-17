LE SSERAFIM、初ワールドツアー日本公演の開催を記念したポップアップストアが期間限定オープン
■「カプセルトイ」（全20種類）も登場！
LE SSERAFIM初のワールドツアーの日本公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN』の開催を記念したポップアップストア「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN POP UP STORE」が、5月4日から5月14日まで大阪・ルクアホールで開催される。
今回のポップアップストアでは『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN』のツアーグッズを中心に、過去に販売されたグッズもラインナップ。1プレイ500円で楽しめる「カプセルトイ」（全20種類）も登場する。
ポップアップストアの入場には、事前予約が必要。詳細は「Weverse Ticket」入店予約サイト内「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN POP UP STORE」イベントページで。
なお、ポップアップストアは6月7日から6月15日まで東京・第9SYビルでも開催される。
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イベント情報
『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN POP UP STORE』
05/04（日）～05/14（水)）大阪・LUCUAホール
イベント詳細はこちら
https://www.weverse-ticket.online/events/10042
LE SSERAFIM OFFICIAL SITE
https://www.le-sserafim.jp