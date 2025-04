LE SSERAFIM、初ワールドツアー日本公演の開催を記念したポップアップストアが期間限定オープン

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「カプセルトイ」(全20種類)も登場!

LE SSERAFIM初のワールドツアーの日本公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN』の開催を記念したポップアップストア「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN POP UP STORE」が、5月4日から5月14日まで大阪・ルクアホールで開催される。

今回のポップアップストアでは『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN』のツアーグッズを中心に、過去に販売されたグッズもラインナップ。1プレイ500円で楽しめる「カプセルトイ」(全20種類)も登場する。

ポップアップストアの入場には、事前予約が必要。詳細は「Weverse Ticket」入店予約サイト内「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN POP UP STORE」イベントページで。

なお、ポップアップストアは6月7日から6月15日まで東京・第9SYビルでも開催される。

イベント情報

『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN POP UP STORE』

05/04(日)~05/14(水))大阪・LUCUAホール

イベント詳細はこちら

https://www.weverse-ticket.online/events/10042

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp