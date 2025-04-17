¥´¥Ç¥£¥Ð¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGodi Butters¡ì¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²JRÅìµþ±Ø¹½Æâ¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Ë´ü´Ö¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó
¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGodi Butters'¡Ê°Ê²¼¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¥¿¡¼¥º¡×¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Á´À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¤ò5·î15Æü¤ËJRÅìµþ±Ø¹½Æâ¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¥¿¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ÈÍÎ¾Æ¤²Û»Ò¤Ë¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥Ð¥¿¡¼¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¥´¥Ç¥£¥Ð¤¬¸Ø¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼»º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÉ÷Ì£¤Ç¾Æ¤²Û»Ò¤Ë¤·¤¿¤È¤¤ËÈ¯¹Ú¤Î¹á¤ê¤¬¤Û¤É¤è¤¯¹á¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼»ºÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Ð¥¿¡¼¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤¿©ºà¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Ð¥¿¡¼¡×¤ä¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Ð¥¿¡¼¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¥¿¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ê¹âÍÈ´¶¡¢¤´Ë«Èþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¾Æ¤²Û»Ò¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¥¿¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥Èºî¤ê¤Îµ»½Ñ¤È¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼»ºÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤¬½Ð²ñ¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥«¥«¥ª¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤¿¥´¥Ç¥£¥Ð¤¬¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤Î»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¡¢ÍÎ²Û»Ò¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
5·î15Æü¤Ë¡¢Á´À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¤ò¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢5·îËö°Ê¹ß¤ËÊ£¿ô¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÅ¹¡¢7·îº¢¤Ë¾ïÀßÅ¹1¹æÅ¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÎÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Ï
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥´¥Ç¥£¥Ð¥¿¡¼¥º ¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§5·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00¡Á
¢¨¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Î³«Å¹»þ¹ï¤Ï¡¢º®»¨´ËÏÂÅù¤Î¤¿¤á¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1ÃúÌÜ9¡Ý1 JRÅìµþ±Ø ¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ B1²þ»¥Æâ ¶ä¤ÎÎë¥¨¥ê¥¢
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü¡¦ÅÚ8:00¡Á22:00¡¢Æü¡¦½ËÆü8:00¡Á21:00
¢¨ÍâÆü¤¬µÙÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢22:00¤Þ¤Ç±Ä¶È
ÄêµÙÆü¡§¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Ë½à¤º¤ë
¥´¥Ç¥£¥Ð¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡áhttps://www.godiva.co.jp