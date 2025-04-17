MYERA¡¦Aguri¡Ê¥¢¥°¥ê¡Ë¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï½Ð±é¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/17¡Û¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ß¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÃÊÌ´ë²è¡¿MYERA¡Ê¥Þ¥¤¥é¡ËAguri¡Ê¥¢¥°¥ê¡Ë¡Û
¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING¡¿SUMMER¡×¡Ê5·î3Æü³«ºÅ¡÷¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ë¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¾ì¤ËÀøÆþ¡£É½ÉñÂæ¤Çµ±¤¤ò¸«¤»¤ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ä½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMYERA¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È½éÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ê2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤à¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤½¤³¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¡Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ì¸ÄÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤äÌ´¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤½¤¦»×¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Æ¤È¤Ï¸À¤¨¤É·ÝÎò´Ø·¸¤Ê¤¯¡È¥×¥í¡É¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¤¯¤¯¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤¿¤é¥À¥á¤À¤Ê¤È¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó½é¤á¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÏÈ¤È¤·¤Æ¤â¥â¥Ç¥ëÏÈ¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ê¤Î¤ÇÀº°ìÇÕÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING¡¿SUMMER¡×¡Ê5·î3Æü³«ºÅ¡÷¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ë¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¾ì¤ËÀøÆþ¡£É½ÉñÂæ¤Çµ±¤¤ò¸«¤»¤ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ä½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMYERA¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È½éÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È
¢¡MYERA¡¦Aguri¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡Ê2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤à¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤½¤³¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¡Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ì¸ÄÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤äÌ´¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤½¤¦»×¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Æ¤È¤Ï¸À¤¨¤É·ÝÎò´Ø·¸¤Ê¤¯¡È¥×¥í¡É¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¤¯¤¯¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤¿¤é¥À¥á¤À¤Ê¤È¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¬¥ë¥¢¥ïËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
º£²ó½é¤á¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÏÈ¤È¤·¤Æ¤â¥â¥Ç¥ëÏÈ¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ê¤Î¤ÇÀº°ìÇÕÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 S¡¿S¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û