ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡Ö¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡× Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¿Í¿Æ»Ò¤é¤ò½±·â¤·¤¿ÃË¤Î»à·º¤ò¼¹¹Ô
µîÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¬½±¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿Æ»Ò¤é¤¬»à½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿ÃË¤Î·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡Ö¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°ú¤Â³¤¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÏµîÇ¯6·î¡¢¹¾ÁÉ¾ÊÁÉ½£»Ô¤ÇÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¿Æ»Ò¤¬50Âå¤ÎÃË¤ËÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¡¢À©»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í½÷À¤¬»àË´¤·¡¢¿Æ»Ò¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï1·î¤Ë¸Î°Õ»¦¿Í¤Îºá¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤«¤é¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤ËÃË¤Î»à·º¤ò¼¹¹Ô¤·¤¿¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±
¡ÖÁ´¤¯²¿¤Îºá¤â¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à3¿Í¤ò»¦½ý¤·¤¿ÈÈ¹Ô¤ÏÅþÄìµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î·º¤Î¼¹¹Ô¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ËÂÚºß¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÀÕÌ³¤Î°ì¤Ä¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢º£¸å¤â°ÂÁ´ÂÐºö¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£