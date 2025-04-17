¿¹¹áÀ¡¡õÄ¶ÆÃµÞ¡¦ÇðÌÚÍª¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó½éÆü¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡ÖÁ´°÷¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ËÆþ¤ë¡×¶ÛÄ¥¤Î½éÂÐÌÌ¤«¤é°Õµ¤Åê¹ç¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¡Ú¡ÖÇ¯²¼Æ¸Äç¤¯¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/17¡Û4·î24Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎMBS¥É¥é¥Þ¡ÖÇ¯²¼Æ¸Äç¤¯¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÊMBS¡§Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë24»þ59Ê¬¡Á¡¿¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡§Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë23»þ30Ê¬¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê¤â¤ê¡¦¤«¤¹¤ß¡¿29¡Ë¤ÈÄ¶ÆÃµÞ¤ÎÇðÌÚÍª¡Ê¤«¤·¤ï¤®¡¦¤Ï¤ë¡¿20¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤äÎø°¦´Ñ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹¹áÀ¡¡õÇðÌÚÍª¤¬Ì©Ãå
¥»¥¤¥Ê»á¸¶ºî¤ÎWEBTOON¡ÖÇ¯²¼Æ¸Äç¤¯¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤¬¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£¡ÖËÝÏ®¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡©¡×²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¤»¤¤¤ÇËÜµ¤¤ÇÎø¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦º£°æ²ÖÎø¡Ê¿¹¡Ë¤¬¡¢Îø°¦·Ð¸³0¤ÎÇ¯²¼¥Á¥§¥ê¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦Æ²Á°ÄëÅÔ¡ÊÇðÌÚ¡Ë¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ ¤ª¸ß¤¤¤ÎÌò¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¹¡§ÄëÅÔ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÄ¾¤ËÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Í¥¤·¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤À¤«¤é¤³¤½¶¯¤¯¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ëÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¥Ô¥å¥¢¤Ê¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Ê¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£1ÏÃ¡¢2ÏÃ¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é²ÖÎø¤¬ËÝÏ®¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¶ÌºÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢ÄëÅÔ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì»Ï¤á¤ë¤È¤³¤í¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÇðÌÚÍª¤ÎËÜµ¤¡É¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇðÌÚ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹¡§²ø½ÃÃ´Åö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Õ¤¶¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÇðÌÚ¡§¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹¡§¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¶»¥¥å¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÇðÌÚ¡§²ÖÎø¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¸µµ¤¤Ê29ºÐ¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¡£¤¹¤´¤¯¤¢¤¶¤È¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤«¤é¸«¤ë¤È¤È¤Æ¤â¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¶¤È¤¤¤«¤éµÞ¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤ëÄëÅÔ¤È²ÖÎø¤Î¥³¥á¥Ç¥£´¶¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸À¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥³¥á¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤ëÃæ¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿¹¡§²ÖÎø¤ÏÄëÅÔ¡¢¼«Ê¬¡¢¥«¥á¥é¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜÀþ¤Î±éµ»¤¬Â¿¤¯¤ÆÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¾ð¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤â¤Ï¤ä¥³¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ÇðÌÚ¤µ¤ó¤ÏÌÑÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±é¤¸Ê¬¤±¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÇðÌÚ¡§ÃÊ¼è¤ê¤Ï·Ò¤²¤Æ¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢µÞ¤Ë¥¹¥ó¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Æ¸À¤Ã¤¿¤½¤Î¤Þ¤¿1ÉÃ¸å¤Ë¥¹¥ó¥Ã¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÑÁÛ¥·¡¼¥ó¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ß¤á¤º¤Ë¡È¤ä¤é¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡É¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¹¡§¡È¤ä¤é¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡É¤È¤«ÆüËÜ¸ì¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÇðÌÚ¡§ËÜÈÖ¤Ç¤â¡ÖÌÑÁÛ¤«¤é¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌÑÁÛ¤«¤é¼ÂºÝ¤ÎÄëÅÔ¤ËÌá¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥«¥Á¥«¥Á²¡¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¡§¥ï¥¿¥ï¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¥×¥í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¶¦±é¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹¡§Ç¯²¼¤Î¿Í¤È´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ì¤ò¤¹¤´¤¯ÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢°áÁõ¤ò¾¯¤·±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ä¡£
ÇðÌÚ¡§¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç´Ý¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊÌ¤Ë±ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Çò¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥«¥ì¡¼¤Ê¤ó¤ÆÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¹¡§¤½¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¤ª±¢¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¥Ä¥Ã¥³¤ó¤ÇÎÉ¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬Íý²ò¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ËÆþ¤ë·Á¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÆü¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ç¡¢¤Õ¤¶¤±¤Æ¸½¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆMV¤Ê¤É¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÕ¤±¤¿°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇðÌÚ¡§¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÁ°¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸À¤¦¤ÈÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¢¤¶¤È¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ËÍ¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÍ¥¤·¤µ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ø¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÖÎø¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âËÜÅö¤ÏÄëÅÔ¤ß¤¿¤¤¤Ê²ÉÌÛ¥¥ã¥é¤Ç¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¹¡§¤À¤«¤éºÇ½é¤Ï²ÉÌÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ªÁ´Á³Ãý¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÇðÌÚ¡§¤½¤ì¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÞ¤ËÍÞ¤¨¤¿È¿Æ°¤Ç½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤È¤·¤Æ¤ÏÎø°¦¤ÇËÝÏ®¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹¡§20ÂåÁ°È¾¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÍýÁÛ¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ¯¾å¤ÎÊý¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢20Âå¸åÈ¾¡¢¤â¤¦¤¹¤°30¤È¤Ê¤ë¤ÈËÝÏ®¤µ¤ì¤ÆÎø°¦¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îø°¦¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë°û¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤ÈËÝÏ®¤·¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£´êË¾¤Ç¤¹¤è¡ª
ÇðÌÚ¡§Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¿¶¤ê²ó¤¹Êý¤¬³Ú¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤¤¤¯¤ÈËÝÏ®¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¹¡§¤ª¡Á¡ª
ÇðÌÚ¡§ÆÃ¤ËÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÇðÌÚ¡§ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤½¤Î¼ÁÌä¡£
¿¹¡§ÄëÅÔ¤Ï²ÉÌÛ¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤â¶Á¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¶õÁÛ¤Ç¥°¥Ã¤È¤¯¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç½é¤á¤Æ¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÄëÅÔ¤¬ËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÄëÅÔ¤¬´ã¶À¤ò³°¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Î³§¤Ç¡Ö¤ª¤ª¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇðÌÚ¡§¤ª¡ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸½¾ì¤Ç³§¤µ¤ó¤«¤é¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
¿¹¡§´°àú¤Ç¤·¤¿¡ª
ÇðÌÚ¡§½éÆü¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¹¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÏÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÝÏ®¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È²ÖÎø¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¤ò100%½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¡É¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¡§³ÎÇ§¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉË«¤á¤Æ¤ë¤è¤Í¡©
ÇðÌÚ¡§¤Ï¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡ª
¡½ ºÇ¸å¤ËËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¹¡§¥é¥Ö¥³¥á¤Ê¤Î¤Ç¤É¤ó¤ÊÊý¤Ç¤â´Ñ¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤ÏÈ¿¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¥Ý¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤âÏÂ¤ä¤«¤Ë»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤·Ú¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¹½¤¨¤º¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢4·î¤Ï´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÈè¤ì¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ìþ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÇðÌÚ¡§¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡È¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¡É¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡§¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡ÈÇðÌÚÍª¥Õ¥¡¥ó¡É¤âÌåÀä¥â¥Î¤Ç¤¹¤è¡£ÄëÅÔ¤Ï²Ä°¦¤¤°ìÌÌ¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤°ìÌÌ¤Î2ÌÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡ÈÇðÌÚÍª¤ÎËÜµ¤¡É¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
ÇðÌÚ¡§¸À¤ï¤ì¤ëÂ¦¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ëÊý¤¬ÀäÂÐ¤ËÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥¡¥óÍ½È÷·³¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÇðÌÚ¡§¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1995Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·Ê£¿ô¤ÎÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯3·îËö¤ËÂà¼Ò¤·4·î¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡Ö¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¹ç¥³¥ó¤Î°Ëâ¡Á¥µ¥ìºÊ¤¿¤Á¤Î²ÚÎï¤Ê¤ëÉü½²¡Á¡×¡ÊUniReel¡¿2025¡Ë¡¢¡ÖËÍ¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¸µ¥«¥Î from ¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿2025¡Ë¡¢¡ÖÛÙ¤Á¤ã¤ó ¿´¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤è¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿2024¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
2005Ç¯3·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£2011Ç¯·ëÀ®¤ÎÄ¶ÆÃµÞ¤Ë2022Ç¯¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¡¢ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£2022Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍâÇ¯¡Ö·¯¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2023¡Ë¤Ç¼ç±é¡Ê¢¨W¼ç±é¡Ë¡¢¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥ä¥ó¥¡¼¡×¡ÊMBS¡¿2024¡Ë¤Ç½éÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2024¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2025¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÃË¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¿ºÇ¶¯¥Ó¥¸¥å¤Î»ý¤Á¼ç¡¢º£°æ²ÖÎø¡£²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¤Î¹Êó¤È¤·¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥ê»Å»ö¤·¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤º¡¢ËÜµ¤¤ÇÎø°¦¤¹¤ë¤À¤±ÌµÂÌ¡ª¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Í§Ã£¤È»²²Ã¤·¤¿°û¤ß²ñ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤´ã¶ÀÃË»Ò¤ÎÆ²Á°ÄëÅÔ¡£²ÖÎø¤Î¤¢¤¶¤È¥Æ¥¯¹¶·â¤Ë¥Ó¥¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤ÄëÅÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿²ÖÎø¤Ï¡¢ÄëÅÔ¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Á´¤¯È¿±þ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆü¤ò¶¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÄëÅÔ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÖÎø¡£À¤ËËÛÊü¤Ê²ÖÎø¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÄëÅÔ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¿´¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¡£
¡ÖËÝÏ®¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡½¡½¡½¡ª¡©¡×²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¤»¤¤¤ÇËÜµ¤¤ÇÎø¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬Îø°¦·Ð¸³0¤ÎÇ¯²¼¥Á¥§¥ê¡¼¥Ü¡¼¥¤¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¿¹¹áÀ¡¡õÇðÌÚÍªW¼ç±é¡ÖÇ¯²¼Æ¸Äç¤¯¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥»¥¤¥Ê»á¸¶ºî¤ÎWEBTOON¡ÖÇ¯²¼Æ¸Äç¤¯¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤¬¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£¡ÖËÝÏ®¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡©¡×²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¤»¤¤¤ÇËÜµ¤¤ÇÎø¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦º£°æ²ÖÎø¡Ê¿¹¡Ë¤¬¡¢Îø°¦·Ð¸³0¤ÎÇ¯²¼¥Á¥§¥ê¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦Æ²Á°ÄëÅÔ¡ÊÇðÌÚ¡Ë¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¿¹¹áÀ¡¡õÇðÌÚÍª¡¢²ÖÎø¡õÄëÅÔ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡½ ¤ª¸ß¤¤¤ÎÌò¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¹¡§ÄëÅÔ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÄ¾¤ËÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Í¥¤·¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤À¤«¤é¤³¤½¶¯¤¯¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ëÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¥Ô¥å¥¢¤Ê¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Ê¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£1ÏÃ¡¢2ÏÃ¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é²ÖÎø¤¬ËÝÏ®¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¶ÌºÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢ÄëÅÔ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì»Ï¤á¤ë¤È¤³¤í¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÇðÌÚÍª¤ÎËÜµ¤¡É¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇðÌÚ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹¡§²ø½ÃÃ´Åö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Õ¤¶¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÇðÌÚ¡§¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹¡§¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¶»¥¥å¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÇðÌÚ¡§²ÖÎø¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¸µµ¤¤Ê29ºÐ¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¡£¤¹¤´¤¯¤¢¤¶¤È¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤«¤é¸«¤ë¤È¤È¤Æ¤â¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¶¤È¤¤¤«¤éµÞ¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤ëÄëÅÔ¤È²ÖÎø¤Î¥³¥á¥Ç¥£´¶¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸À¤ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¿¹¹áÀ¡¡õÇðÌÚÍª¡¢¥é¥Ö¥³¥á¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ö¥³¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¡×
¡½ ¥³¥á¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤ëÃæ¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿¹¡§²ÖÎø¤ÏÄëÅÔ¡¢¼«Ê¬¡¢¥«¥á¥é¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜÀþ¤Î±éµ»¤¬Â¿¤¯¤ÆÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¾ð¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤â¤Ï¤ä¥³¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ÇðÌÚ¤µ¤ó¤ÏÌÑÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±é¤¸Ê¬¤±¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÇðÌÚ¡§ÃÊ¼è¤ê¤Ï·Ò¤²¤Æ¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢µÞ¤Ë¥¹¥ó¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Æ¸À¤Ã¤¿¤½¤Î¤Þ¤¿1ÉÃ¸å¤Ë¥¹¥ó¥Ã¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÑÁÛ¥·¡¼¥ó¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ß¤á¤º¤Ë¡È¤ä¤é¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡É¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¹¡§¡È¤ä¤é¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡É¤È¤«ÆüËÜ¸ì¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÇðÌÚ¡§ËÜÈÖ¤Ç¤â¡ÖÌÑÁÛ¤«¤é¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌÑÁÛ¤«¤é¼ÂºÝ¤ÎÄëÅÔ¤ËÌá¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥«¥Á¥«¥Á²¡¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¡§¥ï¥¿¥ï¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¥×¥í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿¹¹áÀ¡¡õÇðÌÚÍª¡¢½éÆü¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç°Õµ¤Åê¹ç
¡½ ¶¦±é¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹¡§Ç¯²¼¤Î¿Í¤È´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ì¤ò¤¹¤´¤¯ÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢°áÁõ¤ò¾¯¤·±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ä¡£
ÇðÌÚ¡§¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç´Ý¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊÌ¤Ë±ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Çò¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥«¥ì¡¼¤Ê¤ó¤ÆÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¹¡§¤½¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¤ª±¢¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¥Ä¥Ã¥³¤ó¤ÇÎÉ¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬Íý²ò¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ËÆþ¤ë·Á¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÆü¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ç¡¢¤Õ¤¶¤±¤Æ¸½¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆMV¤Ê¤É¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÕ¤±¤¿°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇðÌÚ¡§¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÁ°¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸À¤¦¤ÈÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¢¤¶¤È¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ËÍ¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÍ¥¤·¤µ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ø¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÖÎø¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âËÜÅö¤ÏÄëÅÔ¤ß¤¿¤¤¤Ê²ÉÌÛ¥¥ã¥é¤Ç¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¹¡§¤À¤«¤éºÇ½é¤Ï²ÉÌÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ªÁ´Á³Ãý¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÇðÌÚ¡§¤½¤ì¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÞ¤ËÍÞ¤¨¤¿È¿Æ°¤Ç½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡¿¹¹áÀ¡¡õÇðÌÚÍª¡¢Îø°¦¤ÇËÝÏ®¤·¤¿¤¤¡©¤µ¤ì¤¿¤¤¡©
¡½ ¤´¼«¿È¤È¤·¤Æ¤ÏÎø°¦¤ÇËÝÏ®¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹¡§20ÂåÁ°È¾¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÍýÁÛ¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ¯¾å¤ÎÊý¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢20Âå¸åÈ¾¡¢¤â¤¦¤¹¤°30¤È¤Ê¤ë¤ÈËÝÏ®¤µ¤ì¤ÆÎø°¦¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îø°¦¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë°û¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤ÈËÝÏ®¤·¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£´êË¾¤Ç¤¹¤è¡ª
ÇðÌÚ¡§Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¿¶¤ê²ó¤¹Êý¤¬³Ú¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤¤¤¯¤ÈËÝÏ®¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¹¡§¤ª¡Á¡ª
ÇðÌÚ¡§ÆÃ¤ËÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÇðÌÚ¡§ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤½¤Î¼ÁÌä¡£
¿¹¡§ÄëÅÔ¤Ï²ÉÌÛ¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤â¶Á¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¶õÁÛ¤Ç¥°¥Ã¤È¤¯¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç½é¤á¤Æ¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÄëÅÔ¤¬ËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÄëÅÔ¤¬´ã¶À¤ò³°¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Î³§¤Ç¡Ö¤ª¤ª¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇðÌÚ¡§¤ª¡ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸½¾ì¤Ç³§¤µ¤ó¤«¤é¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
¿¹¡§´°àú¤Ç¤·¤¿¡ª
ÇðÌÚ¡§½éÆü¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¹¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÏÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÝÏ®¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È²ÖÎø¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¤ò100%½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¡É¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¡§³ÎÇ§¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉË«¤á¤Æ¤ë¤è¤Í¡©
ÇðÌÚ¡§¤Ï¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡ª
¢¡¿¹¹áÀ¡¡õÇðÌÚÍª¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë´«¤á¤ëÍýÍ³
¡½ ºÇ¸å¤ËËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¹¡§¥é¥Ö¥³¥á¤Ê¤Î¤Ç¤É¤ó¤ÊÊý¤Ç¤â´Ñ¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤ÏÈ¿¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¥Ý¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤âÏÂ¤ä¤«¤Ë»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤·Ú¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¹½¤¨¤º¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢4·î¤Ï´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÈè¤ì¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ìþ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÇðÌÚ¡§¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡È¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¡É¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡§¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡ÈÇðÌÚÍª¥Õ¥¡¥ó¡É¤âÌåÀä¥â¥Î¤Ç¤¹¤è¡£ÄëÅÔ¤Ï²Ä°¦¤¤°ìÌÌ¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤°ìÌÌ¤Î2ÌÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡ÈÇðÌÚÍª¤ÎËÜµ¤¡É¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
ÇðÌÚ¡§¸À¤ï¤ì¤ëÂ¦¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ëÊý¤¬ÀäÂÐ¤ËÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥¡¥óÍ½È÷·³¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÇðÌÚ¡§¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¿¹¹áÀ¡¡Ê¤â¤ê¡¦¤«¤¹¤ß¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·Ê£¿ô¤ÎÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯3·îËö¤ËÂà¼Ò¤·4·î¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡Ö¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¹ç¥³¥ó¤Î°Ëâ¡Á¥µ¥ìºÊ¤¿¤Á¤Î²ÚÎï¤Ê¤ëÉü½²¡Á¡×¡ÊUniReel¡¿2025¡Ë¡¢¡ÖËÍ¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¸µ¥«¥Î from ¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿2025¡Ë¡¢¡ÖÛÙ¤Á¤ã¤ó ¿´¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤è¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿2024¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÇðÌÚÍª¡Ê¤«¤·¤ï¤®¡¦¤Ï¤ë¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2005Ç¯3·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£2011Ç¯·ëÀ®¤ÎÄ¶ÆÃµÞ¤Ë2022Ç¯¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¡¢ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£2022Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍâÇ¯¡Ö·¯¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2023¡Ë¤Ç¼ç±é¡Ê¢¨W¼ç±é¡Ë¡¢¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥ä¥ó¥¡¼¡×¡ÊMBS¡¿2024¡Ë¤Ç½éÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2024¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2025¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÇ¯²¼Æ¸Äç¤¯¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÃË¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¿ºÇ¶¯¥Ó¥¸¥å¤Î»ý¤Á¼ç¡¢º£°æ²ÖÎø¡£²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¤Î¹Êó¤È¤·¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥ê»Å»ö¤·¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤º¡¢ËÜµ¤¤ÇÎø°¦¤¹¤ë¤À¤±ÌµÂÌ¡ª¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Í§Ã£¤È»²²Ã¤·¤¿°û¤ß²ñ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤´ã¶ÀÃË»Ò¤ÎÆ²Á°ÄëÅÔ¡£²ÖÎø¤Î¤¢¤¶¤È¥Æ¥¯¹¶·â¤Ë¥Ó¥¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤ÄëÅÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿²ÖÎø¤Ï¡¢ÄëÅÔ¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Á´¤¯È¿±þ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆü¤ò¶¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÄëÅÔ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÖÎø¡£À¤ËËÛÊü¤Ê²ÖÎø¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÄëÅÔ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¿´¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¡£
¡ÖËÝÏ®¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡½¡½¡½¡ª¡©¡×²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¤»¤¤¤ÇËÜµ¤¤ÇÎø¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬Îø°¦·Ð¸³0¤ÎÇ¯²¼¥Á¥§¥ê¡¼¥Ü¡¼¥¤¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û