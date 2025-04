今年創設された国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」のノミネート作品が発表されました。



「MUSIC AWARDS JAPAN」は音楽業界の主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を超えて設立した、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会によるアワードで、授賞式は5月21日・22日にロームシアター京都にて行われます。







発表会では、クリス・ペプラーさんがMCを務め、喜劇俳優の小籔千豊さん・モデル/俳優の貴島明日香さん・株式会社arne代表の松島功さん・音楽ジャーナリストの柴那典さんがゲストとして登壇しました。

主要6部門のノミネートは以下の通りです。

〈最優秀楽曲賞〉

「APT.」ROSÉ & Bruno Mars

「Bling-Bang-Bang-Born」Creepy Nuts

「アイドル」YOASOBI

「満ちてゆく」藤井風

「ライラック」Mrs. GREEN APPLE



〈最優秀アーティスト賞〉

Creepy Nuts

Mrs. GREEN APPLE

Vaundy

YOASOBI

藤井風

〈最優秀ニューアーティスト賞〉

FRUITS ZIPPER

Number_i

Omoinotake

tuki.

こっちのけんと

〈最優秀アルバム賞〉

「ANTENNA」Mrs. GREEN APPLE

「LOST CORNER」米津玄師

「LOVE ALL SERVE ALL」藤井風

「replica」Vaundy

「SCIENCE FICTION」宇多田ヒカル

〈Top Global Hit From Japan〉

「It’s Going Down Now」Lotus Juice/高橋あず美

「WOKE UP」XG

「アイドル」YOASOBI

「死ぬのがいいわ」藤井風

「真夜中のドア〜stay with me」松原みき

〈最優秀アジア楽曲賞〉

「Satu Bulan」Bernadya(インドネシア)

「the cutest pair」REGINA SONG(シンガポール)

「Supernova」aespa(韓国)

「WAY 4 LUV」PLAVE(韓国)

「GHOST」JEFF SATUR(タイ)

【担当:芸能情報ステーション】