【新たな国際音楽賞】「MUSIC AWARDS JAPAN」最優秀アーティスト賞にCreepy Nuts/ミセス/ Vaundy/YOASOBI/藤井風がノミネート
今年創設された国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」のノミネート作品が発表されました。
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「MUSIC AWARDS JAPAN」は音楽業界の主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を超えて設立した、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会によるアワードで、授賞式は5月21日・22日にロームシアター京都にて行われます。
発表会では、クリス・ペプラーさんがMCを務め、喜劇俳優の小籔千豊さん・モデル／俳優の貴島明日香さん・株式会社arne代表の松島功さん・音楽ジャーナリストの柴那典さんがゲストとして登壇しました。
主要6部門のノミネートは以下の通りです。
〈最優秀楽曲賞〉
「APT.」ROSÉ & Bruno Mars
「Bling-Bang-Bang-Born」Creepy Nuts
「アイドル」YOASOBI
「満ちてゆく」藤井風
「ライラック」Mrs. GREEN APPLE
〈最優秀アーティスト賞〉
Creepy Nuts
Mrs. GREEN APPLE
Vaundy
YOASOBI
藤井風
〈最優秀ニューアーティスト賞〉
FRUITS ZIPPER
Number_i
Omoinotake
tuki.
こっちのけんと
〈最優秀アルバム賞〉
「ANTENNA」Mrs. GREEN APPLE
「LOST CORNER」米津玄師
「LOVE ALL SERVE ALL」藤井風
「replica」Vaundy
「SCIENCE FICTION」宇多田ヒカル
〈Top Global Hit From Japan〉
「It’s Going Down Now」Lotus Juice/高橋あず美
「WOKE UP」XG
「アイドル」YOASOBI
「死ぬのがいいわ」藤井風
「真夜中のドア〜stay with me」松原みき
〈最優秀アジア楽曲賞〉
「Satu Bulan」Bernadya(インドネシア)
「the cutest pair」REGINA SONG(シンガポール)
「Supernova」aespa(韓国)
「WAY 4 LUV」PLAVE(韓国)
「GHOST」JEFF SATUR(タイ)
【担当：芸能情報ステーション】