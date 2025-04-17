LE SSERAFIMポップアップストア SOURCE MUSIC, HYBE JAPAN(C)SOURCE MUSIC. &amp; HYBE All Rights Reserved.

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　韓国の5人組グループ・LE SSERAFIMにとって初のワールドツアー日本公演の開催を記念したポップアップストアが、JR大阪駅直結のルクア大阪に5月4日〜13日にオープンすることが発表された。

【画像】LE SSERAFIM、ポップアップストアのアイテム　アクスタ・Tシャツなど

　ワールドツアーのタイトルにあわせ、ポップアップストアは『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN POP UP STORE』と題する。ツアーグッズを中心に、過去に販売したグッズもそろう。

■商品の一例
「INSTANT PHOTO CARD」600円（税込）
「ACRYLIC STAND」1800円（税込）
「MULTI STRAP」2200円（税込）
「PHOTO T-SHIRT」4500円（税込）
「FIM’S CLUB CAN BADGE KEYRING」2000円（税込）
「CARD CASE」2000円（税込）
「BRACELET」900円（税込）
「FABRIC POSTER」（3800円）
このほか、全20種類1PLAY500円で楽しめる「カプセルトイ」なども登場

■『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN POP UP STORE』
2025年5月4日（日）〜4日（水）
午前10時30分〜午後10時30分
LUCUA 9F「LUCUAホール」
入場方法：Weverse Ticket（事前予約）／FREE入店（※来場には、事前予約が必要な日程あり）