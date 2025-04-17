LE SSERAFIMのストア、大阪駅直結で登場 ワールドツアーグッズなど
韓国の5人組グループ・LE SSERAFIMにとって初のワールドツアー日本公演の開催を記念したポップアップストアが、JR大阪駅直結のルクア大阪に5月4日〜13日にオープンすることが発表された。
【画像】LE SSERAFIM、ポップアップストアのアイテム アクスタ・Tシャツなど
ワールドツアーのタイトルにあわせ、ポップアップストアは『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN POP UP STORE』と題する。ツアーグッズを中心に、過去に販売したグッズもそろう。
■商品の一例
「INSTANT PHOTO CARD」600円（税込）
「ACRYLIC STAND」1800円（税込）
「MULTI STRAP」2200円（税込）
「PHOTO T-SHIRT」4500円（税込）
「FIM’S CLUB CAN BADGE KEYRING」2000円（税込）
「CARD CASE」2000円（税込）
「BRACELET」900円（税込）
「FABRIC POSTER」（3800円）
このほか、全20種類1PLAY500円で楽しめる「カプセルトイ」なども登場
■『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN POP UP STORE』
2025年5月4日（日）〜4日（水）
午前10時30分〜午後10時30分
LUCUA 9F「LUCUAホール」
入場方法：Weverse Ticket（事前予約）／FREE入店（※来場には、事前予約が必要な日程あり）
【画像】LE SSERAFIM、ポップアップストアのアイテム アクスタ・Tシャツなど
ワールドツアーのタイトルにあわせ、ポップアップストアは『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN POP UP STORE』と題する。ツアーグッズを中心に、過去に販売したグッズもそろう。
「INSTANT PHOTO CARD」600円（税込）
「ACRYLIC STAND」1800円（税込）
「MULTI STRAP」2200円（税込）
「PHOTO T-SHIRT」4500円（税込）
「FIM’S CLUB CAN BADGE KEYRING」2000円（税込）
「CARD CASE」2000円（税込）
「BRACELET」900円（税込）
「FABRIC POSTER」（3800円）
このほか、全20種類1PLAY500円で楽しめる「カプセルトイ」なども登場
■『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN POP UP STORE』
2025年5月4日（日）〜4日（水）
午前10時30分〜午後10時30分
LUCUA 9F「LUCUAホール」
入場方法：Weverse Ticket（事前予約）／FREE入店（※来場には、事前予約が必要な日程あり）