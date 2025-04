韓国の5人組グループ・LE SSERAFIMにとって初のワールドツアー日本公演の開催を記念したポップアップストアが、JR大阪駅直結のルクア大阪に5月4日〜13日にオープンすることが発表された。ワールドツアーのタイトルにあわせ、ポップアップストアは『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN POP UP STORE』と題する。ツアーグッズを中心に、過去に販売したグッズもそろう。

■商品の一例「INSTANT PHOTO CARD」600円(税込)「ACRYLIC STAND」1800円(税込)「MULTI STRAP」2200円(税込)「PHOTO T-SHIRT」4500円(税込)「FIM’S CLUB CAN BADGE KEYRING」2000円(税込)「CARD CASE」2000円(税込)「BRACELET」900円(税込)「FABRIC POSTER」(3800円)このほか、全20種類1PLAY500円で楽しめる「カプセルトイ」なども登場■『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN POP UP STORE』2025年5月4日(日)〜4日(水)午前10時30分〜午後10時30分LUCUA 9F「LUCUAホール」入場方法:Weverse Ticket(事前予約)/FREE入店(※来場には、事前予約が必要な日程あり)