月に高いビルを建てる。そんな驚くべき計画が英国の企業から発表されました。いったい、何のために、どうやって建設するのでしょうか?

↑ニョキニョキと生えてくる太陽光発電ビル(画像提供/フォスター・アンド・パートナーズ/YouTube)。

その計画を発表したのは、ロンドンを拠点とするフォスター・アンド・パートナーズ。現在開催中の大阪・関西万博で、サウジアラビアのパビリオンの設計を担当した大手設計事務所です。

このビルは、高さが約50メートル。建物の頂上付近から左右にアームが伸び、そこからまるで垂れ幕のように巨大なソーラーパネルが設置され、そのパネルで太陽エネルギ―を集めて電力や通信システムに利用しようというのです。

でも、建設する場所が場所なだけに、気になるのが建築に使う資材や建築方法でしょう。同社では、「自律建設」に最適化した設計を行い、人の手を使わずに、月の表層にある塵や岩石を使いながら3Dプリントでビルを建てようと計画しているのです。

そのため、人はもちろん、建築用の資材を地球から送る必要もありません。同社が発表したYouTubeのイメージ動画では、人影のない場所でマシンが黙々と動き、らせん状に自動的にビルが高く作られていく様子が収められています。

同社は10年以上にわたり地球外施設の設計に取り組んできました。「月や火星に人が住む」という新世界の実現に向けて、どんなデザインが生まれてくるのか? 目が離せません。

