¥Õ¥¸HD²þ³×¤Ë°ÕÍß¤ÎSBIËÌÈøµÈ¹§²ñÄ¹¡¡¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡¡¿ÆÀÌ¤ÏÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡¡¡È¥Í¥Ã¥È¶âÍ»¤Î³×Ì¿»ù¡É
¡¡¶âÍ»Âç¼êSBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤ÎËÌÈøµÈ¹§»á¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÈø»á¤Ï1951Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¼Â²È¤ÏÁ¥¾ì¤Î¾¦¿Í¡£74Ç¯¤Ë·ÄÂç·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬±Ä¶È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃæ¡¢Áí¹ç´ë²è¼¼ÇÛÂ°¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¡£ºßÀÒÃæ¤Ï±Ñ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤Ø¤âÎ±³Ø¤·¡¢78Ç¯Â´¶È¡£95Ç¯¡¢Â¹ÀµµÁ»á¤ËÍ¶¤ï¤ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ø¡£99Ç¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡Ê¸½SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¼ÒÄ¹·óCEO¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¡È¥Í¥Ã¥È¶âÍ»¤Î³×Ì¿»ù¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÌÈø»á¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤Î½ÅÄÃ¤È¿ÆÀÌ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£ËÌÈø»á¤Î¤¤¤È¤³¤¬Ì¡ºÍ»Õ¤ÎÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¤ÎºÊ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡ËÌÈø»á¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¥é¥¤¥Ö¥É¥¢ËÙ¹¾µ®Ê¸¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤é¤¬¥Õ¥¸¤ÎÂç³ô¼ç¤À¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤òÇã¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Õ¥¸¤òµß¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡ÊÍ§¹¥ÅªÅê»ñ²È¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¬º£²óÅ¨ÂÐ¤¹¤ëÎ©¾ì¤ËÅ¾¤¸¤¿à20Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ø±ïá¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤Æ²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö3¤Ä¤Î²þ³×¤¬É¬Í×¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö°Õ¼±²þ³×¡×¡Ö¿Í»ö¡¦ÁÈ¿¥²þ³×¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë²þ³×¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¤â¤·Å¨ÂÐ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢»ä¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¾¡Éé¤·¤Þ¤¹¡£5¡ó¤°¤é¤¤Çã¤¦¤Î¤Ï¤ï¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¶¯¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£