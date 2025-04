YOSHIKI、TIME誌「世界で最も影響力のある100人」選出に感慨！ ファン歓喜「凄すぎる」「誇りです」

音楽家YOSHIKIが、米TIME誌の「世界で最も影響力のある100人」に選出されたことを自身のSNSで報告した。YOSHIKIは投稿で「米TIME誌の『世界で最も影響力のある100人』リストが発表されました。このリストに名を連ねることができて光栄です。」と喜びを語り、ハッシュタグ「#TIME100 #Yoshiki」を添えた。投稿された画像には、黒いスーツを身にまとい、上を見上げるYOSHIKIの姿が写し出されている。画像の上部には「TIME 100」、下部には「2025」の文字が確認できる。このニュースにファンからは「おめでとうございます」「世界中で100人の中に入るなんて、凄すぎる」「I’m very happy and proud of you」など、祝福と興奮の声が多数寄せられている。