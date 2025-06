ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2025年7月1日(火)〜2025年8月20日(水)の期間限定で、ナイト・エンターテイメントを拡充し、夜限定のイベント『NO LIMIT! サマー・ナイト』を開催!

人気アーティストの楽曲と映像による夜の特別ステージ『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』が演出をパワーアップして登場。

真っ暗な夜の水面から突如飛び出す『ジョーズ』やキラキラのパークを眺めながら猛スピードで夜空を駆け抜ける絶叫コースターなど、夜だから、夏だから、オトナだからこそ楽しめる、我を忘れてハシャぎまくる開放感たっぷりの夜のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しむことができます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT! サマー・ナイト』

開催期間:2025年7月1日(火)〜2025年8月20日(水)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ナイト・エンターテイメントを拡充し、夜限定のイベント『NO LIMIT! サマー・ナイト』を開催!

昼とは打って変わり、煌びやかになったパークで、真っ暗夜にしか体験できない超“COOL”に興奮できる特別なナイト・エンターテイメントをお届けします。

2024年に大好評を博したBTSをはじめとする「HYBE MUSIC GROUP」の人気アーティストの楽曲と映像による夜の特別ステージ『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』が演出をパワーアップして登場。

さらに、真っ暗な夜の水面から突如飛び出す『ジョーズ』やキラキラのパークを眺めながら猛スピードで夜空を駆け抜ける絶叫コースターなど、夜だから、夏だから、オトナだからこそ楽しめる、我を忘れてハシャぎまくる開放感たっぷりの夜のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しめます。

『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』

開催場所:グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)

上演時間:約30分、開催回数は日によって異なる

※ダンスショータイムの前に「HYBE MUSIC GROUP」のアーティストの楽曲が流れるDJ タイムを開催します

(ダンスショータイムにはエンターテイナー、パークの仲間たちによるパフォーマンスがあります)

※アーティスト本人の出演予定はありません

※詳しくは公式 WEB サイトをご確認ください

2024年も大好評だった夏の夜を超熱狂で楽しみつくす夜の特別ステージ『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』は、楽曲と映像を刷新。

ゲストの皆さんのリアクションがステージ上の巨大モニターに映る「ライブカメラ演出」が追加されるなど、ゲスト自身が主役になった気持ちになり、心の底からエンターテイメントに飛び込める、新たな夏の夜の体験をお届けします。

また、ウォーターエフェクト、バブルマシーン、スモークといったさまざまな特殊効果を使った演出や大音量のライブ演出による、全身を突き抜けるような五感に直接届く強烈な刺激的で爽快な体験が楽しめます。

パークの人気者であるミニオン、セサミストリートの仲間たち、ハローキティ、スタイリッシュなダンサーやDJも登場し、 「HYBE JAPAN」とユニバーサル・スタジオ・ジャパンのコラボレーションだからこそできる、 「NO LIMIT!」なエンターテイメントをお届けします。

楽曲は、2024年に引き続き「BTS」、「SEVENTEEN」、「TOMORROW X TOGETHER」、「ENHYPEN」、「LE SSERAFIM」 、「&TEAM」、「BOYNEXTDOOR」に加えて、「TWS」 、「ILLIT」も!

世界中で爆発的な人気を誇る「HYBE MUSIC GROUP」のアーティスト9組から厳選したセットリストで、会場を“超興奮”の渦へと誘います。

会場全体から降りかかる大量のバブルと水、さらに大画面で流れる映像やド迫力の音楽に全身で飛び込み、歌って踊って、心の底からハシャぎまくれるナイト・エンターテイメントで“超興奮”の特別な夏の夜をお楽しみください。

確実に間近でショーを楽しめる!『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN 特別鑑賞券』

発売期間:2025年4月25日(金)12:00 〜

対象期間:2025年7月1日(火)〜8月20日(水)

価格:2,700円(税込価格)

販売箇所:WEB チケットストア

びしょ濡れ&ステージ至近を確約!

さらに、特別鑑賞エリア内はびしょ濡れ必至!

四方八方から飛び出す、驚くほどの大量の水とバブルで、開放感いっぱいに楽しもう!

超爽快ライドへの楽曲搭載が決定!『HYBE MUSIC GROUP×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』

搭載期間:2025年7月1日(火)〜8月20日(水)

搭載楽曲:

ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 搭載楽曲7/1〜7/11:BTS「DOPE」7/12〜7/21:LE SSERAFIM「CRAZY」7/22〜7/31:TOMORROW X TOGETHER「Happily Ever After」8/1〜8/10:ILLIT「I’ll Like You」8/11〜8/20:SEVENTEEN「Super」ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜 搭載楽曲7/1〜7/13:BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU(Japanese Ver.)」7/14〜7/27:&TEAM「Go in Blind(月狼)」7/28〜8/8:TWS「hey! hey!」8/9〜8/20:ENHYPEN「Brought The Heat Back」

全身を突き抜ける超スリル体験で大人気の絶叫ライドに『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』と同様の9アーティストの楽曲が代わる代わる搭載されます。

期間中にすべてのアーティストの楽曲をコンプリートし、夏限定の体験を思う存分楽しんでください☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スペシャルドリンク&カップホルダーセット』

価格:1,300円

販売場所:ワーフカフェ、ユニバーサル・マーケット、ハピネス・ワゴン、ボードウォーク・スナック ほか

「HYBE MUSIC GROUP」の9組の人気アーティストをモチーフにした、特製ドリンク&カップホルダーセットが登場☆

各アーティストをイメージしたドリンクは見た目も涼やかで、持ち歩きにもぴったりなカップホルダー付き。

以下の組み合わせが用意されています。

アーティストドリンク販売場所BTSパープルメロンソーダワーフカフェBOYNEXTDOORブルー・ライチソーダワーフカフェTWSブルー・グレープフルーツソーダワーフカフェSEVENTEENブルーライチ&レモンソーダユニバーサル・マーケット内 ハピネス・ワゴン&TEAMベリーホワイトソーダユニバーサル・マーケット内 ハピネス・ワゴンTOMORROW X TOGETHERパイン&キウイソーダボードウォーク・スナックENHYPENストロベリーソーダボードウォーク・スナックLE SSERAFIMブラックレモン&グループソーダボードウォーク・スナックILLITピーチホワイトソーダボードウォーク・スナック

コースターと大満足のセットメニュー

価格:2,100円

また、ビッグサイズの本格派ピザを味わえるビザパーラー『ルイズ N.Y. ピザパーラー』とハンバーガー・レストラン『メルズ・ドライブイン』では、HYBE MUSIC GROUP の人気アーティスト9組のロゴマークをデザインした、クールなコースターと大満足のセットメニューが楽しめる特別メニューが登場!

セットメニュー1つにつきランダムで1 枚お渡ししているので、コレクションしてお楽しみください。

夏の夜を遊びつくせる『ナイト・パス』 (期間限定パス)

発売期間:2025年4月25日(金)12:00〜2025年8月31日(日)

対象期間:2024年7月1日(火)〜2025年8月31日(日)の各日17:00〜パーククローズ

価格:大人 5,300円〜、子ども3,400円〜(税込価格/入場日により、価格が異なります)

発売箇所:WEB チケットストア、ローソンチケット

※15:00 からパーククローズまで楽しめる「トワイライト・パス」も好評販売中です

※詳しくは公式 WEB サイトを確認ください

夏の夜のパークを涼しく効率的に満喫できる「ナイト・パス」を、期間限定で販売。

17:00から入場でき、パーククローズ(日によって異なる)までパーク体験をが楽しめるチケットです。

『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』がパワーアップ!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT! サマー・ナイト』の紹介でした。

