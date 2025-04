デイビス27得点のマブスがキングスに勝利…グリズリーズとの8位決定戦に進出

4月17日(現地時間16日)、ウェスタン・カンファレンス10位のダラス・マーベリックスが敵地のゴールデン1センターで同9位のサクラメント・キングスと対戦した。

プレーイン・トーナメントから「NBAプレーオフ2025」出場を目指すマブスは、点の取り合いとなった第1クォーターを27-29で終了。続く第2クォーターは開始からPJ・ワシントン、ブランドン・ウィリアムズの連続得点でリードを奪うと、クレイ・トンプソンの3ポイントシュートが炸裂し、71-48と23点差でハーフタイムを迎えた。

第3クォーターは開始2分58秒にアンソニー・デイビスの得点で試合最多26点リード。その後も試合を優位に進め、120-106で勝利を収めた。

デイビスが27得点9リバウンド3ブロック、トンプソンが23得点、ワシントンとウィリアムズがともに17得点、ダンテ・エクサムが11得点を記録。チーム全体で50パーセントという高確率で3ポイントを沈めた。

19日(同18日)は敵地のフェデックス・フォーラムでメンフィス・グリズリーズと対戦。勝利すれば、オクラホマシティ・サンダーとのプレーオフ1回戦に駒を進める。

■試合結果



サクラメント・キングス 106-120 ダラス・マーベリックス



SAC|29|19|33|25|=106



DAL|27|44|28|21|=120

AD (27pts) & KLAY (23pts) LEAD THE MAVS TO THE #SoFiPlayIn W 🔥 💯

They'll play Memphis Friday night (9:30pm/et, TNT) for the 8-seed in the West! pic.twitter.com/uTF3iP7YiW

- NBA (@NBA) April 17, 2025