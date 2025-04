クロエから夏の遊び心と自由を体現する新作ラフィアバッグ “Summer Banana”が登場

クロエから新作ラフィアバッグ “Summer Banana”が登場します。Courtesy of Chloé夏の遊び心と自由を体現する“Summer Banana”は、 スタイリッシュなトートとバナナハンドルのホーボーバッグの2型を展開。クロエのアーカイヴにインスパイアされた手書きのシグネチャーをあしらい、ポップな色調と、ブリーチしたパステルカラーの両方が楽しめます。

Courtesy of Chloéまた、バナナと手描きのシグネチャーというクロエならではのコードを、機能性と若々しさを融合したカジュアルなデザインで再解釈。エシカルに調達されたラフィアを用いて作られた2つシェイプを、陽気でポップなカラーが彩ります。Courtesy of ChloéHobo Bagカラー:Stormy Sea, Summery Beige,Clay Brown, Blackサイズ:H21.5 x W36 cm価格:29万7,000円(税込)*すべてE-comのみの展開Courtesy of ChloéTote Bagカラー:Fuchsia Rose , Summery Beige,Clay Brown, Tea Leaf Green, Blackサイズ:H37 x W33 cm価格:17万3,800円(税込)#Chloeお問い合わせ:クロエ カスタマーリレーションズ03-4226-3883www.chloe.com