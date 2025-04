日本野球機構とNPBエンタープライズは17日、都内で会見を行い、野球日本代表“侍ジャパンと韓国代表と初の強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」の開催を発表した。11月15日と16日に東京ドームで連戦となり、11月6日〜12日には宮崎市内で、強化試合前に異例となる強化合宿が行われる。

会見に出席した井端弘和監督(49)は韓国との“初”の強化試合について「投打ともに力のある選手が多い印象。また韓国もレベルアップして望む試合になると思いますので、勝ちにこだわってやっていけたら」と意気込んだ。

前回大会の「WORLD BASEBALL CLASSIC™」(WBC)で3大会ぶり3度目の優勝を果たした侍ジャパンは、2026年大会の1次ラウンド(POOL C)で韓国代表と対戦が決まっている。これまでWBCでの日韓戦は第1回大会から5勝4敗。前回大会は、1次リーグで日本が韓国に13−4で圧勝し韓国は1次リーグ敗退となったが、日本が世界一を成し遂げた2006年と2009年は、1次リーグ、2次リーグ共に黒星を喫している。

「非常に大事な試合になる」と本番を見据えた井端監督。「ピッチクロックなどの大会ルールなど非常に良い経験をできると思いますし、メジャーリーグ以外の選手たちがこの1シーズンでどれだけ成長しているか、近くで見るのは非常に大きい」と期待を込めた。

メンバーについては「当然3月を意識したメンバー選考になる。コーチ陣としっかりと話し合いながら決めたい」。ドジャース・大谷翔平(30)の出場は「当然入ってきてほしい選手。とにかく怪我なくシーズンを終えて来年のWBCに来てもらえたら非常にありがたい」と話した。

これまで韓国は、NPB球団との強化試合は行っていたが、代表同士は初。本番直前に同組で戦う韓国と強化試合を行うことは、2度目の連覇に向けてひとつの試金石となる。侍ジャパンの本番初戦は3月6日に台湾と、7日の2戦目で韓国と戦う。

【ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国】

11月14日 公式練習

11月15日 日本 vs 韓国 @東京ドーム

11月16日 日本 vs 韓国 @東京ドーム

強化試合はいずれもナイトゲームで開催予定