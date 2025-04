米ニュース誌『TIME』による「TIME100(世界で最も影響力のある100人)」2025年版に、YOSHIKIが選出されたことが明らかになった。日本人ミュージシャンとしては史上初の選出となる。YOSHIKIは、作曲家、ドラマー、ピアニスト、ファッションアイコン、そしてX JAPANのリーダーとして、キャリアを通じて常にジャンルと国境を超えて活躍してきた。近年では、米マディソン・スクエア・ガーデン、英ウェンブリー・アリーナ、そして、米カーネギーホールで単独クラシックコンサートを行い、ロックとクラシックで世界の3大殿堂をアジア人として制覇。ハリウッド映画監督デビュー作となる映画『YOSHIKI:UNDER THE SKY』を発表、世界各都市でプレミア上映された。またラグジュアリーファッションブランド 「MAISON YOSHIKI PARIS」を展開し、ミラノおよびパリ・ファッションウィークで大きな話題を呼んだ。2023年には、ハリウッドを象徴するTCLチャイニーズ・シアター(ロサンゼルス)にて、日本人アーティストとして、約100年の歴史を誇るセレモニーにおいて初めて自身の手形・足形を刻印した。

YOSHIKI 関連情報



<EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN KURENAI>会場:グランドハイアット東京 ボールルームチケット料金:Breakfast Show 98,000円(税込)Dinner Show 110,000円(税込)VIP プレミアムパッケージ 300,000円(税込)*昼夜全10公演で販売VVIP ダイアモンドパッケージ 1,000,000円(税込)*8月31日夜公演のみの販売スケジュール:2025年8月22日(金)Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月23日(土) Breakfast Show (Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月23日(土) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月24日(日) Breakfast Show (Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月24日(日) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月29日(金) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月30日(土) Breakfast Show (Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月30日(土) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月31日(日) Breakfast Show (Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月31日(日) Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)チケット販売スケジュール:4月21日(月)12:00〜27日(日)23:59 楽天チケット/海外居住者/TEAM YOSHIKI 抽選受付4月28日(月)15:00〜 一般先着販売[ディナーショー各種申込みについて]YOSHIKI Official Site: https://jp.yoshiki.net/info/6672/