3月20日に公開された実写映画『白雪姫』が議論を呼んでいます。1937年公開のアニメ版に比べ、名曲『いつか王子様が』や運命の人のキャラクターなどに変化が。新たなプリンセス像について、東京大学大学院博士課程で映画とジェンダーなどを研究する山本恭輔さんと語ります。

※実写映画『白雪姫』本編の内容を含みます。

■“いつか王子様が来てくれる”ではない 実写映画『白雪姫』

報道局ジェンダー班 白川大介プロデューサー:

実写映画『白雪姫』を見たときの率直な感想はいかがでしたか?

東京大学大学院博士課程 山本恭輔さん:

『白雪姫』を今やって、充実して見られる形になるんだなと。

白川:新しいヒロイン像で、私も楽しませていただきました。

山本:実写版はかなり新曲が増えていて、追加された曲は至上最多だと思います。その中で印象的なのは、プリンセスが願いについて歌う曲『いつか王子様が(原題:Someday My Prince Will Come)』がなくなり、新しい『夢に見る〜Waiting On A Wish〜』という曲に変わっていたところです。

「いつか白馬の王子様が来てくれる」というイメージを今やるかっていうと、やってもいいんだと思うんですけど、それをしなかったというのはディズニーにとって大きな決断だと思いました。曲とキャラクターのイメージがすごく結びついている中、その曲を抜いて、でも、「じゃあ、白雪姫らしさって何?」というところを追求していたのはすごく面白かったです。

白川:『夢に見る〜Waiting On A Wish〜』が象徴するように、ヒロイン像の新しさが歌の中にすごく表れていましたよね。

■「この世で一番美しいのはだれ?」英語だとわかる2つの意味

白川:今作のキーワードになっている英単語があったと思いますが、それは何ですか?

山本:「Fair」です。有名な「鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰?」ときく場面での“一番美しい”は、アニメ版でも「Fairest」を用いています。

白川:「Who is the fairest one of all?」と言っていましたね。

山本:「Fair」の解釈として、「美しい」というのもありますが、公正という意味も。

白川:フェアプレーなどの「フェア」ですよね。辞書で引くと先に「公平・公正」という意味が出てきて、下に「美しい・色白である」があるという、両方の意味を持つ言葉です。

山本:「Fair」の解釈を大きく転換することで、セリフはそのままなのに、すごく厚みが加わったテーマになりました。「白雪姫はプリンセスとしてどうあるべきなのか」ということにつながっています。

今までのプリンセスは「1人の女性としてどう大人になるか」という話になりがちでした。しかし今回は、「統治者としてどうあるべきか」というところに「Fair」をもってきて、王として、統治者になっていくという話になっているのは新しかったと思います。

白川:元々のアニメ版で美しいという意味で使われた「Fair」を、「公平・公正」という意味に入れ替えたらどういうヒロインになるだろう?ということを、制作者は考えて膨らませていったのかなと思います。

■“王子様のキスで起こす”は性的同意の観点からアウト?

白川:性的同意の観点からも、面白いポイントがありましたよね。

山本:眠っている白雪姫が王子様のキスで起きるところです。

『白雪姫』や『眠れる森の美女』もそうですが、眠っている、あるいは亡くなっていると思われているはずの状態の人にキスをするのは、教育的な面でもどうなんだというところで、今回は歌の中で「キスをして、目覚めさせて」という歌詞がありました。

白川:今回、王子の代わりに出てくるジョナサンというキャラクターのキスで目覚めるにあたって、ちゃんと2人とも意識があり、話ができる状態のときに、「ちゃんとキスで目覚めさせてよね」と白雪姫が歌っているんですよね。なおかつその時もキスをする寸前で、他の人の介入で止まるので、性的同意があることはしっかりと見せられています。

山本:『リトル・マーメイド』でも『キス・ザ・ガール』という歌の歌詞に変更があったように、元々あったストーリー、あるいはキャラクターの本質をもう一回見つめ直して、ノイズ的な部分によって拒絶されないように変えていく部分があります。その1つがそのキスだったのかなと。

これから何十年間か、子どもも大人も見て楽しめるものにするためにどうするか考えたアップデートだと思います。

白川:まだ生まれていない子どもがこれから見るわけですからね。近年の作品でいうと、恋に落ちる理由が行動や内面のエピソードでちゃんと消化されているところはすごくいいなと思うし、説得的だと感じました。

■ディズニーが目指す研究者として期待する プリンセスの“これから”

白川:ディズニープリンセスをモチーフにした実写映画が公開される時、必ずSNSなどでいろいろな意見が飛び交っています。これはアニメ版の忠実な再現ではないことに対するリアクションなのでしょうか?

山本:いろんなそれぞれの思い出とかがあるものなので、一概に語ることはできないですが、みんなが好きな白雪姫は、商品やテーマパークなど身近なところにプリンセスたちがいるので、そこによってできているイメージの方が実は強いんじゃないのかなと思っています。

テーマパークのショーやパレードでキャラクターが出てきても、物語が展開されるわけではなく、歌ったり、踊ったりするだけ。このように、キャラクターらしさを“絵・ビジュアル”や“音楽”など、抽出されたもので摂取することがどうしても多いです。そうすると、キャラクターの精神や生き方より、見た目の方が多くの人にとって重要になっていて、どうしても乖離(かいり)が起きてしまう気がします。

白川:つまり、制作者としては内面も含めた再解釈、再構築という作業をしているものの、ユーザーに親しみがあるのは、“見た目”と“歌”ということですね。だから、まず、見た目が違う時点で、すごく色んな感情が巻き起こりやすい状況が背景にあるということですね。

今後もたゆまぬ変化をしていくと思われるプリンセス像の将来をどう見据えていますか?

山本:今回の『白雪姫』に関しては、対立する人々を平和的に解決するというところがあります。

モアナがオールを持って戦ったり、アナが拳で戦ったりするわけですが、そういう強さじゃない強さ。あるいは優しさこそが本当の強みだし、相手を信じられることがどれだけ強いのか、というところをやっていったので、そういう意味では、プリンセス最終形態みたいなものが今回出ちゃったんじゃないかなと思っています。相手を傷つけないで、相手にも誰かを傷つけさせない。これはもうプリンセスというよりヒーロー映画みたいな感じがしました。

これからの期待としては、ジェンダーの観点はだいぶ反映されてきたので、いろんなセクシュアリティーやジェンダーアイデンティティーのキャラクターが、プリンセス的な形で出てくる変化を期待したいと思います。

