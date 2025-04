<速報中>

香港ディズニーランド・リゾートにて、開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー(The Most Magical Party of All)」を2025年夏より開催!

新しいエンターテイメントや期間限定のオファーが盛りだくさんな、ディズニーの愛される仲間たちがパーティーを開催する特別なイベントが1年間にわたり実施されます。

そんな「最高にマジカルなパーティー(The Most Magical Party of All)」をひとあし早くお披露目するイベント「20周年記念マジカルなレッドカーペット・パーティー」が開催されました☆

香港ディズニーランド・リゾート「20周年記念マジカルなレッドカーペット・パーティー」

開催日:2025年4月17日

香港ディズニーランド・リゾートが、2025年夏から開園20周年をお祝いするアニバーサリーイベント「最高にマジカルなパーティー(The Most Magical Party of All)」を開催!

世界中のゲストへ1年間を通してこれまでにない喜びと魔法の体験が届けられます。

新しい豪華な衣装に身を包んだディズニーの仲間たちとともに、かつてない魔法のようなパーティーが始まります!

この1年間、パークを訪れた朝から夜まで、ディズニーのスターが勢揃いするお祝いのパーティーに参加し、ディズニーの魔法を楽しむことができるイベントです。

香港ディズニーランド・リゾートならではのマジカルなパーティーの幕が開け、きらめきと華やかな輝きが空からテーマランドやステージなど、パーク全体に広がります!

キャッスルショー&フレンドタスティック!パレードテーマソングお披露目

「ミッキーマウス」と仲間たち、「ダッフィー&フレンズ」、そしてディズニープリンセスたちが、20周年をお祝いする新しいアニバーサリー・オンリー・デイタイム・キャッスル・ステージ・ショーでゲストをお出迎え。

そんな20周年のテーマソングが初お披露目されました☆

ステージには20周年特別デザインの衣装を着た「ミッキーマウス」&「ミニーマウス」

「ドナルドダック」&「グーフィー」

「ダッフィー&フレンズ」が登場しました☆

「フレンドタスティック!(Friendtastic!)パレード」フロートお披露目

香港ディズニーランド・リゾート史上最大規模の新しいデイタイム・パレード「フレンドタスティック!(Frinedtastic!)パレード」が登場!

メインストリートUSA全体を活気で満たします。

迫力ある演出、ポジティブなエネルギー、そして思わず体が動き出すような軽快なリズムで、パーティーをさらに盛り上げます!

11台の華やかなパーティー用のフロートに、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をはじめ11組のディズニーの仲間たちが登場し、カラフルな衣装をまとったダンサーたちとゲストと共に20周年の喜びを分かち合います。

そんな「フレンドタスティック!(Friendtastic!)パレード」フロートも初披露目!

「ミッキー&フレンズ」

先頭に登場するのは「ミッキー&フレンズ」

「ミッキーマウス」、

「ミニーマウス」、

「ドナルドダック」、

「デイジーダック」、

「グーフィー」が登場!

それぞれ楽器を演奏しているフロートになっています☆

私ときどきレッサーパンダ

ピクサー映画『私ときどきレッサーパンダ』のフロート。

メイも登場します☆

ミラベルと魔法だらけの家

『ミラベルと魔法だらけの家』のフロートはマドリガル家のおうちを再現!

「ミラベル」と

「イサベラ」が初登場します☆

※フレンドタスティック!(Frinedtastic!) :フレンドとファンタスティックを掛け合わせた言葉

20周年特別版「モーメンタス」発表

地球上で最もマジカルなショーである「モーメンタス」ナイトタイム・スペクタキュラー。

最高の1日を、この愛され続ける夜のショーの特別版で締めくくることができます。

20周年の特別版「モーメンタス」が、マジカルなパーティーをさらに高みへと引き上げ、感動的なクライマックスを飾ります。

これまでより多くのディズニーの物語が登場するだけでなく、メインストリートUSA全体を包み込むプロジェクションとドローン演出が加わり、さらにマジカルなショーへと進化。

眩い光とディズニー・マジックで夜空を彩る「モーメンタス」は、20周年をお祝いするパーティーに参加したゲスト一人ひとりの心温まる大切な思い出となること必須です☆

2025年6月より1年間にわたり開催される「最高にマジカルなパーティー(The Most Magical Party of All)」のお披露目イベント「20周年記念マジカルなレッドカーペット・パーティー」の紹介でした☆

